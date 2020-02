La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/feb/2020 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Tus recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana puedes enviarlos a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com - También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial - Av. Intendente Varela 382 - Campana - De Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 23 de Febrero de 2020 - Año II - Edición Nº 68 INSCRIPCIONES A LA INICIACIÓN CRISTIANA "NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS" Días martes y jueves de 15 a 18:30 hs. En el Ateneo Parroquial - Av. Int. Varela 426 - Campana Los encuentros de 2do. año de Comunión y de Confirmación empiezan el 9 de marzo de 2020. Primer año de comunión inicia en el mes de mayo. Datos requeridos para inscripción de catequesis - Primer año de comunión es necesario presentar la siguiente documentación: Fotocopia certificado de bautismo (en caso de que estuviere bautizado) y Fotocopia de DNI. Ser mayor de 9 años o estar cursando 4to año primaria - Segundo año de comunión, solamente si viniera de otra comunidad: los mismos documentos solicitados para primer año, más la constancia de que realizo su primer año de comunión, firmada por el párroco. - Confirmación, en caso de ser de otra comunidad, debe presentar la misma documentación de 1º año de comunión, constancia de haber recibido la comunión- SÍ A LAS MUJERES, SÍ A LA VIDA El domingo 8 de marzo, a las 9:00 hs. partirá desde la Catedral Santa Florentina una caravana de autos hasta la Basílica de Ntra. Sra. de Luján para participar de la solemne misa concelebrada por los obispos argentinos por el Día de la mujer y el compromiso por la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El sí a la #vida es más amplio que un no al aborto: es no a la trata, no a la violencia, no al abuso, no al hambre, no a la injusticia, no a las adicciones; sí a la educación, sí a la atención de la salud, sí a los vínculos sanos en una sociedad democrática. #8M #DíaInternacionalDeLaMujer #NoAlAborto #ValeTodaVida



Si a las mujeres, si a la vida VIA CRUCIS EN LAS PLAZAS La parroquia Santa Florentina invita a todos los fieles y personas de buena voluntad a compartir las reflexiones de las estaciones del Viacrucis y el Rosario misionero a partir de las 17:30 hs. en las siguientes fechas y plazas: 29 de febrero - Plaza España 3 de marzo - Plaza Italia 13 de marzo - Plaza Eduardo Costa 20 de marzo - Parque Urbano 27 de marzo - Plaza 1° de mayo 3 de abril - Paseo Costanero CUARESMA 2020 El próximo miércoles 26 de febrero con la imposición de cenizas, toda la Iglesia iniciará el tiempo de Cuaresma. Cuarenta días que representan un tiempo de gracia, donde los fieles son llamados particularmente a la conversión del corazón. Lo central de la Cuaresma se sintetiza en "Conviértete y cree en el Evangelio", que se nos dice el celebrante al imponernos la ceniza. Se trata de entrar en un proceso de conversión, de cambio de la mente y del corazón, de morir de nuestro hombre viejo para nacer a una vida nueva, de resucitado a la que renació Cristo. Para vivir la Cuaresma, sería oportuno proponernos algunas actividades que nos predispongan a esperar y recibir el gran misterio cristiano de la Muerte y Resurrección de nuestro Salvador: - Dedicar un tiempo de cada día a leer y meditar la Palabra de Dios. - Participar los viernes cuaresmales del Vía Crucis. - Renovar nuestra actitud de conversión a través del Sacramento de la Reconciliación. - También reconciliarnos con nuestros hermanos. - Renunciar a gastos superfluos en un mundo donde hay tantas necesidades y pobreza. - Participar en charlas, ejercicios espirituales o adoraciones eucarísticas, buscando dedicarle más tiempo a Dios. La Cuaresma es tiempo de gracia y de esperanza, Dios siempre te espera con su corazón pleno de misericordia. CATEQUESIS La catequesis tiene un rol fundamental entre todas las actividades que se desarrollan en nuestra parroquia porque es el primer anuncio que nos dice: "Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte ". Es el anuncio que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y que hay que volver a anunciar de una o de otra forma a lo largo de todo proceso de evangelización y de renovación eclesial. "UN TIEMPO CON MARÍA" En un nuevo esfuerzo de producción, la Pastoral de la Comunicación de la Catedral Santa Florentina iniciará un programa radial en vivo en el 91.3 mhz "F.M. Santa María" a partir de próximo 2 de marzo de 18 a 19 hs. con repetición los sábados de 12 a 13 hs. Habrá entrevistas, avisos parroquiales, diocesanos y nacionales, noticias del Papa Francisco, reflexiones, Lectio divina dominical, pedidos de oración, respuesta a dudas de los oyentes y más. Esperamos sus aportes y opiniones.

