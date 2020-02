Cayó 72-69 como local frente a Platense de La Plata y cosechó su cuarta caída en fila. Mañana visita a Sportivo Pilar por la 6ª fecha, ya sin chances de llegar al repechaje para los playoffs. Por la quinta fecha de la Zona B de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, Ciudad de Campana perdió 72-69 como local frente a Platense de La Plata en un partido disputado el viernes por la noche en el gimnasio de Chiclana 209. Para el Tricolor fue su cuarta derrota consecutiva y el punto final para sus ilusiones de llegar al repechaje de playoffs, después de un arranque de año que había comenzado de forma positiva con un gran triunfo ante Independiente en Zárate. En esta oportunidad, frente a Platense, disputó un encuentro parejo, aunque siempre debió remar de atrás en el marcador a excepción del arranque del juego (inició ganando 4-0 pero inmediatamente después recibió un parcial de 10-0) y del comienzo del segundo cuarto, cuando un triple de Francisco Santini le permitió pasar al frente (posteriormente, un parcial de 8-0 del visitante volvería a dejarlo atrás en el tablero). En el último cuarto, a fuerza de empuje y generando faltas de su rival, logró mantenerse en la pelea y llegó a ponerse a tiro del empate en el cierre, pero sus últimos intentos no encontraron red y el elenco platense se quedó con la ajustada victoria. Los demás resultados de esta quinta fecha de la Zona B fueron: Independiente de Zárate 81-72 Pueblo Nuevo de Olavarría, Social de Alejandro Korn 79-84 Costa Sud de Tres Arroyos e Independiente de Tandil 72-55 Sportivo Pilar. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente de Tandil (13-4; 76%); 2) Sportivo Pilar (9-6; 60%); 3) Platense de La Plata (9-6; 60%); 4) Independiente de Zárate (8-7; 53%); 5) Pueblo Nuevo de Olavarría (9-8; 53%); 6) Costa Sud de Tres Arroyos (7-10; 41%); 7) Social de Alejandro Korn (5-10; 33%); 8) Ciudad de Campana (4-11; 27%). La sexta y anteúltima fecha de esta Zona B tendrá al CCC jugando mañana desde las 21.00 horas como visitante frente a Sportivo Pilar. Además, se medirán: Independiente de Tandil vs Independiente de Zárate (lunes 21.30), Costa Sud de Tres Arroyos vs Pueblo Nuevo de Olavarría (lunes 21.00) y Platense de La Plata vs Social de Alejandro Korn (martes 21.30). ZONA A El viernes por la noche también se jugó la quinta fecha de la Zona A, que dejó los siguientes resultados: Blanco y Negro de Coronel Suárez 91-69 Colón de Chivilcoy; Racing de Olavarría 73-74 Belgrano de San Nicolás; Sporting de Mar del Plata 75-89 Sarmiento de Coronel Suárez; y Regatas de San Nicolás 76-80 Atenas de La Plata. Con estos marcadores, las posiciones de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (13-4; 76%); 2) Atenas de La Plata (10-5; 67%); 3) Blanco y Negro de Coronel Suárez (11-6; 65%); 4) Regatas de San Nicolás (9-6; 60%); 5) Belgrano de San Nicolás (8-7; 53%); 6) Racing de Olavarría (6-11; 35%); 7) Colón de Chivilcoy (5-10; 33%); 8) Sporting de Mar del Plata (4-13; 23%). La sexta, en tanto, tendrá los siguientes enfrentamientos: Regatas de San Nicolás vs Blanco y Negro de Coronel Suárez; Atenas de La Plata vs Sporting de Mar del Plata; Sarmiento de Coronel Suárez vs Racing de Olavarría y Belgrano de San Nicolás vs Colón de Chivilcoy. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (69): Federico Michelini (17), Francisco Santini (13), Matías Nieto (18), Alejo Fioretto (3) y Damián Camejo (6) (FI) Eliseo Iglesias (0), Bernardo Laguzzi (10), Máximo Fritzler (0) y Gonzalo Michelini (2). DT: Sebastián Silva. PLATENSE (72): Lautaro Noguera (25), Santiago Giraudo (4), Rafael Giraudo (11), Gonzalo Genoro (10) y Emiliano Cancinos (4) (FI) Pablo Herrera (2), Matías Fonsalido (0), Leonardo Aristu (4), Guido Paoletti (3), Juan Ignacio Navajas (5) y Matías Argelo (4). DT: Manuel Japez. PARCIALES: 19-21 / 17-20 (36-41) / 14-15 (50-56) / 19-16 (69-72). JUECES: Martín Ibáñez y Ariel Barbich. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



NIETO FUE EL GOLEADOR DEL CCC CON 18 PUNTOS.

#Básquet Ciudad de Campana cayó 72-69 como local ante Platense de La Plata por la quinta fecha de la segunda fase del Provincial de Clubes. El alero Matías Nieto (18 puntos) fue el máximo goleador del CCC, que el lunes visita a Sportivo Pilar ya sin chances de llegar a playoffs. pic.twitter.com/eftOmdQfGG — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 22, 2020

Basquet provincial:

Ciudad sumó una nueva derrota

