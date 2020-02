El viernes culminó la primera fase de ambos certámenes. En +35, Náutico Zárate e Independiente terminaron invictos y líderes de sus zonas. En +45, Indios de Moreno se quedó con 1 al vencer a Lagartos de Siderca.

La cuarta edición del Torneo de Maxibasquet de Verano que se desarrolla en el Campana Boat Club, bajo la organización de Sergio Fazzi y Leandro Dorregaray, continúa su desarrollo noche tras noche en el gimnasio "Héctor Franco" de la entidad ribereña de nuestra ciudad. Y tanto la "Copa Master Bus +35" (14 equipos participantes) como la "Copa Ameghino Servicios +45" (5) ya culminaron su primera fase y se aprestan a iniciar los playoffs que definirán a los campeones de cada categoría.

TORNEO +35

En la última fecha de la Zona A, Náutico Zárate venció 92-81 a El Sindor Team en el duelo que definió el primer puesto del grupo. Así, "El Ancla" conservó su invicto en el certamen y clasificó directamente a Cuartos de Final.

La tercera posición quedó para Invictus, que superó 62-54 a Los Gringos con Marcelo Sosa (27 puntos) como estandarte. En tanto, Pinturería Zona Norte derrotó 70-65 a Lagartos y se quedó con el cuarto puesto, postergando al elenco del Club Ciudad de Campana al quinto lugar.

De esta manera, las posiciones finales de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Náutico Zárate (6-0), 12 puntos; 2) El Sindor Team (4-2), 10 puntos; 3) Invictus (4-2), 10 puntos; 4) Pinturería Zona Norte (3-3), 9 puntos; 5) Lagartos (3-3), 9 puntos; 6) Los Gringos (1-5), 7 puntos; 7) Los Tochos (0-6), 6 puntos.

En tanto, en la Zona B, Independiente de Zárate le ganó 85-80 a Trede Team en duelo de invictos y se quedó con el primer lugar del grupo y el pasaje directo a los Cuartos de Final.

Por su parte, Belgrano de Zárate superó 69-64 al Campana Boat Club y se aseguró el tercer puesto, mientras que Ingeniero Raver derrotó 56-35 a Los Cardos en duelo de equipos de Los Cardales y se adueñó del sexto puesto.

Con estos resultados, las posiciones finales de la Zona B quedaron entonces de la siguiente manera: 1) Independiente de Zárate (6-0), 12 puntos; 2) Trede Team (5-1), 11 puntos; 3) Belgrano de Zárate (4-2), 10 puntos; 4) Social Matheu (3-3), 9 puntos; 5) Campana Boat Club (2-4), 8 puntos; 6) Ingeniero Raver (1-5), 7 puntos; 7) Los Cardos (0-6), 6 puntos.

Con Náutico Zárate e Independiente ya clasificados a Cuartos de Final, los restantes seis lugares en dicha instancia se definirán con los siguientes cruces: Invictus vs Ingeniero Raver (miércoles 20.30), Trede Team vs Los Tochos (miércoles 20.00), Social Matheu vs Lagartos (jueves 22.00), Belgrano vs Los Gringos (viernes 20.30), Pinturería Zona Norte vs Campana Boat Club (viernes 22.00) y El Sindor Team vs Los Cardos (lunes 2 de marzo 22.00).

TORNEO +45

En la última fecha de la "Copa Ameghino Servicios +45", Indios de Moreno superó 79-73 a Lagartos de Siderca y le arrebató el primer lugar. En tanto, Tortugas derrotó 73-47 a Diclo 2020 y se quedó con el tercer puesto.

Con estos resultados, las posiciones finales de esta primera fase fueron: 1) Indios de Moreno (3-1), 7 puntos; 2) Lagartos de Siderca (3-1), 7 puntos; 3) Tortugas (2-2), 6 puntos; 4) Oxidados (2-2), 6 puntos; 5) Diclo 2020 (0-4), 4 puntos.

En la continuidad del certamen, Oxidados y Diclo 2020 jugarán un repechaje por el cuarto y último boleto a semifinales. El ganador de este duelo enfrentará en dicha instancia a Indios de Moreno, mientras que Lagartos de Siderca y Tortugas protagonizarán la otra llave.