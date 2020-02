Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

e-mail: Rincontuerca@ubbi.com

TURISMO NACIONAL: La categoria está arrancando su campeonato este fin de semana con sus dos clases en el autódromo de Bahía Blanca televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media. LISTO: Ya todo está listo en la Cupecita del piloto local Juan Pablo Galliano que en su galpón de la Avenida Rivadavia se trabaja en los últimos detalles de cara al inicio del campeonato en el mes de marzo en el autódromo de Arrecifes. NERVIOSO: Días atrás se los vio cenando en lo de Villaverde Company a los integrantes del equipo de German Henze que esperan ansiosos la carrera de la costa atlántica y el jefe del equipo Simón Moyano se mostró muy nervioso dado que iba y venía de su mesa reclamando no se debe qué cosas. ANUNCIO: En reciente nota televisiva Ariel Melón anunció que este año vuelve a correr pero cambia de categoría porque con su moto número 84 se estará sumando al enduro junto a su amigo Henze para realizar toda la temporada. FESTEJO: El pasado lunes festejó un añito mas de vida el acuariano Silvestre Gallo rodeado del afecto de sus amigos y familiares donde prometió que después de las vacaciones empezará a probar con el Fiat que le armó Diego Fangio. CAMINAR: Sin duda que Don Silvestre está motivado para volver a correr este año y esta intentando tener un físico acorde para lo que se viene y por estos todos los dias a la noche se lo puede ver caminar junto a Natalia su señora varios kilómetros. Será para tanto!? MOTIVACIÓN: Los amigos no saben como contenerlo a Dario Tomati que ante tanta difusión de su vuelta al automovilismo se tomó una motivación interesante y va dia a día potenciando sus ganas de que arranque el campeonato. PENSO: Ella pensó que no iba a correr este año como le prometió en una playa junto al mar pero parece que el amor es mas fuerte y ya le están armando el karting. DECIDIO: Ya se trabaja en el auto de Gastón Gasperini que decidió continuar un año mas en la alta competencia al igual que el año anterior en la categoría que fiscaliza Fedenor y se intentara estar desde la primera. NIVEL: A nuestra zona a llegado C.O.C. un comercio abocados a los tubos de gnc con un taller de alto nivel donde el cliente se encuentra con la experiencia de 35 años en el rubro con garantía de sus productos en Ruta 6 Km 178 Los Cardales en la entrada a los quinchos. IDEA: Aunque la idea era armar todo en silencio y en la forma pausada la infomación trascendio y Bruno Hermida trabaja en el armado de un auto para sumarse a la categoría que fiscaliza Fedenor sin tener en cuenta cuando se terminara dicho auto un Gol que armar en el taller. CONFIRMARON: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría Kart Plus confirmaron que el próximo primero de marzo está arrancando el campeonato para todas sus clases en el kartódromo de Zárate. GANADO: Luego de haber ganado el campeonato el año pasado en la categoría Pako el joven zarateño Juan Martin Molina decidió tomar un cambio de categoría tras charlarlo con su padre Julián. PROVOCO: Esto provocó que tras una prueba se sumó a la Formula Cuatro nueva generación en esta temporada donde el popular "Tincho" aseguró que harán todo el calendario. SUMAR: Tiene toda la intención de suman dos Ford K a la Clasde Tres de Alma pero aún no se lo ve en el reglamento y Juan Sbarra duda que desarrollar con esos vehículos. Sigue aguardando la palabra oficial. ARMADO: De todas maneras en la estructura de Sbarra ya está casi todo armado para cuando inicia el campeonato la categoria Alma donde hasta el momento son siete los autos todos para la misma clase. EXITO: La cena desarrollada por Juan Zucconi fue un éxito dias atrás en el Club San Lorenzo donde el conserje Nadin se volvió a lucir con sus exquisiteces que disfrutaron los comenzales. FAMILIAR: Fue una velada muy familiar donde hasta los abuelos de Juan acompañaron y se vivio un momento de sana alegría y diversión donde hasta hubo sorteos para los presentes y Juan agradeció a todos y a todas por acompañarnos en este empredimiento. CONFIRMAR: El ahora bancario Juancito Zucconi también confirmó que en la segunda en el autódromo de La Plata estará presente y van a intentar hacer todo el calendario recordando que llevará en sus laterales el numero 36 contando con el equipo de Ramini. REALIZAR: El secretario de prensa del equipo de Silvestre Gallo estuvo presente en la cena y Rubén Arce confirmó que próximamente su piloto con su equipo realizarán una comida para achicar presupuestos de cara al inicio del campeonato. ELEGIDO: El 28 y 29 de marzo fue el lugar elegido por los dirigentes del TC Regional para arrancar su campeonato con las clases GTA y GTB en el autódromo de La Plata. GIRAR: En el autódromo de Arrecifes el venidero 14 y 15 de marzo se van a estar presentando las cupecitas y los TC del ayer que desarrollarán una competencia por dia a modo de verlos girar y sin buscar tiempos. PRESENCIA: Desde nuestra zona confirmaron su presencia Adrian Chiorazzo, Oscar de Biase, Roberto Fioranelli, Carlos Zanini, entre otros que buscarán en esta linda propuesta mostrar sus vehículos. NUEVAS: Llamativas, delicadas, con colores muy de moda se muestran las nuevas motos eléctricas llegadas al mercado local por estos dias donde en la esquina de Alberdi y Rawson se puede disfrutar de las mismas donde la de alto porte presentan un nivel interesante. PUESTO: El TC Pista arrancó su campeonato el pasado in de semana en el autódromo de Viedma donde el campanense Sebastian Abella con la Dodge que atiende Rodolfo Di Meglio llegó noveno en la serie y en la final quedó en el puesto trigésimo. SITUACIÓN: Por el momento la situación de los hermanos Garrido será prokar con sus motos y van a ir evaluando en cual carrera de nivel nacional de Motocross irán a correr este año. El tema económico no espera a estos dos potenciales pilotos de esta especialidad. Una pena!! INTENTO: Ya habíamos adelantado que Fernando Rivas se está sumando al TC Bonaerense y el chasis está a cargo de Berra en su taller mientras que la planta impulsora está en manos de Daniel Berra donde se intentará llegar a la primera para la clase Light. DISIPAR: Ahora Gonzalo Conti comienza a disipar todas las dudas y asegura que este año aunque de lo económico no será fácil estará esta temporada corriendo con su Fiat en la Clase Promocional que fiscaliza Fedenor y es probable que arranque desde la primera del año. DECIMO: El Turismo Pista viene de arrancar el campeonato en el autódromo porteño el último fin de semana donde Claudio Cruzado alcanzó el décimo puesto que vino remontando desde atrás y dejó muy conforme al representante de Los Cardales y todo su equipo. REGRESO: Tras el regreso de las merecidas vacaciones Marcelo Lopez ya está trabajando en los chasis y motores del karting para sus pilotos que confiaron en el motorista para esta temporada. DETERIORADO: Lamentablemente el predio de Baradero donde tuvo su lugar el automovilismo se muestra muy deteriorado y de intentar recuperarlo habrá que realizar una importante inversión que por el momento no hay nadie dispuestos. PENALIZAR: Luego de la carrera del Turismo 4000 Argentino ante un resultado no deseado por parte de Nicolás Laccette se decidió trabajar en el chasis donde parece que más penalizó el Ford del joven zarateño lo que provocó el trabajo de todo el equipo. DETERMINACION: El de Salto Guillermo Ortelli ya tomó la determinación que este año solo hará Turismo Carretera y no se sumará al TC Pick-Up por decisión propia dado que desea abocarse a la máxima. BANDERA: Sorprendió ver la bandera de Bolivia en la Dodge de Jonathan Castellano sobre el techo de su TC. Luego el propio piloto explicó que su madre esposa del "Pincho" es de origen boliviano. Mirá vos! RECUPERARSE: Luego de la intervención quirúrgica ya se recupera en su hogar Juan Carlos Muñoz que está en pleno trabajo para volver a la actividad diaria y espera volver a correr en la segunda carrera en la categoría que fiscaliza Fedenor. SORPRENDER: El kar-tódromo de Mar del Plata sorprendió a los ocasionales testigos cuando observaron que mamá Martina lo sacó de pista a su marido Nestor dejándolo sin chances de seguir en pista como era lo lógico dejarse superar lo que recibió bandera negra por tal actitud algo difícil de esperar de la mamá de Tobías Amarillo. ARRANCAR: Finalmente quedó establecido que el venidero 8 de marzo arranca el campeonato para el TC 2000 en el autódromo cordobés que lo hará en forma conjunta con el Turismo Pista que desarrollará la segunda del año. CAMBIAR: Adriano Zarantonello siempre fue ese gran protagonista para correr en karting y tiene muchos años corridos en diferentes categorías pero parece que este año está intentando cambiar de propuesta. AUTO: Lo concreto es que Adriano está en la búsqueda de un auto con techo para sumarse a la Clase Tres 1600 de Fedenor y esta en la búsqueda de encontrar ese auto que lo deje conforme. BINOMIO: Su amigo Gonzalo Conti le propuso hacer un binomio y correr juntos con el Fiat 600 en la Clase TC 1100 de Fedenor pero el Tano nunca tomó la determinacion de armar un binomio y ahora va por su propio auto. CAMBIO: Si bien siempre se identificaron con el TC Bonaerense este año han provocado un cambio que con el chasis que poseen decidieron sumarse al TC Regional donde se trabajó mucho en su taller y a los hermanos Donamari se los ve muy motivados con este desafío. ACORDE: El entusiasmo las ganas la pasión de correr está latente el tema es que los presupuestos las cuestiones económicas no están acorde para que Victor Gonzalez se sume al TC 1100 de Alma con su auto que está terminado. MOTORES: El arranque del campeonato lo encuentran con mucho trabajo y varios motores se están atendiendo en el taller de Leonardo Scoccossa donde la mayoria son para el TC Bonaerense y TC Regional. ESTUDIAR: Como decidió seguir su carrera estudiando en Capital Federal Gastón Iglesias deja de correr en Karting como se había pensado en un momento. Ante la falta de tiempo hará un parate consensuado con su equipo de competición.

