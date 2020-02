La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/feb/2020 Se viene el gran evento "Japón en Campana"







Durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo, se realizarán exposiciones, seminarios y talleres participativos y espectáculos. La actividad busca difundir la cultura, la tecnología, el arte culinario y el deporte de Japón. Organiza el Municipio junto a la Fundación Cultural Argentino Japonesa. Durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo, la ciudad será sede del evento más más trascendente de cultura japonesa que se desarrolla en la República Argentina con la llegada de "Japón en Campana". La propuesta incluye una gran variedad de actividades gratuitas que serán organizadas por la Municipalidad de Campana y la Fundación Cultural Argentino Japonesa -que administra el Jardín Japonés de Palermo-. Según anticiparon, se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Municipal, en la Escuela Normal Superior Nº6 Dr. Eduardo Costa y el Parque Urbano Ing. Roberto Rocca Este gran acontecimiento promoverá la difusión de la cultura, la tecnología, el arte culinario y el deporte de Japón. Serán tres jornadas muy emocionantes con la cultura japonesa a flor de piel. La disciplina destacada será el karate en honor al sensei Cristián Lugani del Dojo Campana de la Escuela Kyudokan Argentina. En este marco, se realizará simultáneamente el Encuentro Nacional de Karate. Además, se exhibirán alrededor de 400 obras que comprenden las disciplinas más importantes como el bonsai, ikebana, kokedama, pintura japonesa, origami, laca, cerámica, kimono, shodo, haiku, etc. Por otra parte, se llevarán a cabo seminarios y talleres participativos que brindarán al público una iniciación a cada disciplina. Bonsai, ikebana, pintura japonesa, origami, go, cosplay, defensa personal (karate) y salud complementaria japonesa como reiki, meditación zen, shiatsu y auriculoterapia serán parte de los mismos. Entre los espectáculos habrá danzas, canciones, tambores y artes marciales como el karate, aikido y judo. La gran presencia de la tecnología japonesa con stands y charlas de las marcas de vanguardia. El fan la cultura nipona podrá admirar las exposiciones, aprender y vivenciar a través de las demostraciones de las disciplinas y emocionarse y disfrutar con los distintos shows. Uno de los mayores atractivos de este acontecimiento serán los 30 stands de regalería y artesanías. Además, se podrá disfrutar una gran variedad de comida japonesa y argentina. La jornada inaugural será el viernes 6, a las 19, con la presencia del Embajador de Japón en Argentina, Takahiro Nakamae, junto al jefe comunal Sebastián Abella, el Presidente de la Fundación Cultural Argentino Japonesa, Kazunori Kosaka y otras autoridades.

