Efemérides del día de la fecha: 26 de febrero

SE LANZA "ROMAPHONIC SESSIONS" Transcurría el año 2015 cuando a Andrés Calamaro le confirmaron que abriría el concierto de Bob Dylan en San Sebastián, España. Motivado por las ansias y el entusiasmo, el músico decidió encerrarse en los estudios "Romaphonic" junto al pianista Germán Wiedemer con el propósito de llevar un repertorio diferente a su público español; así, a lo largo de dos tardes, ambos dieron forma al repertorio acompañados con un piano y un micrófono: "no hubo casi proceso creativo. Ni siquiera es un ensayo grabado: es una instancia previa y anterior a los ensayos que celebramos en Madrid para ofrecer, en efecto, un concierto en San Sebastián […]El proceso, en realidad, fue encontrarnos dos tardes en una oficina cercana a unos estudios de grabación. Grabamos sin ingenieros, con un solo micrófono" comentó Calamaro a "El Periódico." Todo parecía indicar que sería una grabación más que quedaría guardada pero todo cambió cuando Calamaro la escuchó "[me pareció] muy interesante, sobre todo por la espontaneidad y la pureza, lejos de los elementos actuales de una grabación habitual." En el verano del año 2016 salió a la venta "Romaphonic Sessions. Grabaciones encontradas III" con las canciones "Nueva Zamba para mi Tierra" de Litto Nebbia, "Garúa" de Aníbal Troilo, "Milonga del trovador" de Astor Piazzola y Horacio Ferrer, "Mi enfermedad", "Los Aviones" y "Paloma", entre otras.





HISTÓRICA EQUIVOCACIÓN EN LOS OSCAR Repleto de actores, directores y productores perseguidos por incontables cámaras, el Dolby Theatre de Los Ángeles era observado por todo el mundo con expectativa; a lo largo de la velada se sucedieron ganadores y discursos de agradecimiento indicando que como las otras 88 entregas de premios ésta sería una más pero no fue así. Al momento de anunciar los ganadores de la categoría "Mejor película", la actriz Faye Dunaway subió al escenario acompañada por el actor Warren Beatty con el "catastrófico" sobre. Luego de mencionar los nominados Beatty abrió el sobre y, con desconcierto y confusión, chequeó que el mismo tuviera otra tarjeta lo que provocó las risas del público; en busca de apoyo, el desconcertado actor le dio la tarjeta a su compañera que, sin comprender lo acontecido, nombró con toda seguridad a "La La Land." No obstante, mientras el elenco de la supuesta película ganadora festejaba arriba del escenario, detrás de éste cundía el pánico entre los organizadores que, con desesperación, buscaban la manera más apropiada de darle el premio a la película "Moonlight." Mientras uno de los productores de "La La Land" daba su discurso de agradecimiento, el elenco, ubicado atrás de él, comenzó a moverse con nerviosismo y confusión hasta que súbitamente el productor del film, Jordan Horowitz, se precipitó al micrófono: "hubo un error. ´Moonlight´ ustedes ganaron la mejor película. No es una broma" e inmediatamente mostró la tarjeta a las cámaras. Rodeados por un clima marcado por la sorpresa y la incredibilidad, los ganadores subieron al escenario al momento que Beatty se justificaba: "quiero decirles lo que pasó, abrí el sobre y decía ´Emma Stone, La La Land´ por eso miré a Faye y a ustedes por tanto tiempo. No estaba tratando de ser divertido." Por su parte, Barry Jenkins, director de ´Moonlight´, declaró: "claramente, incluso en mis sueños, esto nunca podría ser verdad. Pero, ¡al diablo con los sueños, esto es verdad!". SE ESTRENA "DRAGON BALL" Un día como hoy en el año 1986, el canal de televisión japonés "Fuji TV" emitía el primer capítulo de "Dragon Ball." Producido por "Toei Animation", la historia surge del exitoso manga de Akira Toriyama "Dragon Ball" publicado en la revista "Weekly Sh?nen Jump"; asimismo, el manga está inspirado en la obra clásica china "Viaje al Oeste" publicada en el año 1590 y adjudicada tradicionalmente a Wu Cheng´en: "´Viaje al Oeste´ [posee una historia] absurda y numerosos elementos de aventura, así que decidí adaptarla [en un entorno] un poco más moderno." El anime llegó a los 153 capítulos y fue tan exitoso que propició su continuación con "Dragon Ball Z" hasta el año 1996.





Efemérides del día de la fecha: 26 de febrero

