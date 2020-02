La ansiedad tiene distintas formas de manifestarse. Una de ellas es ese nerviosismo real que experimenta el paciente de forma frecuente. Es una inquietud que resulta difusa porque empieza a desbordar a la persona en los momentos más inesperados e imprevisibles de la jornada. Es decir, el nerviosismo patológico que es una manifestación de ese malestar interno, se hace visible incluso en actividades de ocio y tiempo libre. El propio cuerpo está enviando una información que pide ser escuchada para ser resuelta. Definimos la ansiedad como un estado de agitación, inquietud y desequilibrio que puede ser o no patológico, normalmente esta situación mental carece de un suceso que la desencadene por lo que la ansiedad se genera aunque no exista un peligro real. La anticipación negativa de la realidad y la preocupación recurrente son síntomas habituales de la ansiedad nerviosa. La persona experimenta una cadena de pensamientos que no derivan en una decisión final. De hecho, la eterna duda pesa tanto en el ánimo que la indecisión o el aplazamiento de cuestiones importantes son una consecuencia de la rumiación mental. Vives una situación de tensión Tal vez sea en el trabajo, en tu vida de pareja, a lo mejor sientes que te encuentras en una situación límite, tal vez convives con el peso de una preocupación grave que te desborda. El nerviosismo habitual también puede ser el resultado de estar sometida a una situación de tensión un día tras otro. Una tensión que, a su vez, también produce miedo e impotencia. En ese caso, esta circunstancia afecta de un modo tan directo al núcleo personal que, puede llegar un momento en el que traspase el propio ámbito en el que se produce para condicionar otras esferas vitales dando como resultado un nerviosismo frecuente que incluso pueda derivar en un trastorno de ansiedad generalizada. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Fuente: https://www.psicologia-online.com/



Ansiedad y nervios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar