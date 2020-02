El Municipio aclaró que no existe un caso de coronavirus

Lo hizo tras la viralización de un falso mensaje que circuló por WhatsApp que daba cuenta de un caso sospechoso en el hospital San José. Desde la Dirección del Hospital aseguraron que sancionarán al personal que tenga este tipo de conductas irresponsables. Tras la viralización de un falso mensaje por WhatsApp que daba cuenta de un caso de coronavirus en el hospital San José, el Municipio aclaró que no existe tal situación y aseguró que sancionará al personal que tenga este tipo de conductas irresponsables que generan miedo en la comunidad. En conferencia de prensa, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Cecilia Acciardi, desmintió categóricamente tal situación al tiempo que pidió calma y tranquilidad a la población. "Los vecinos deben saber que este tipo de información tiene que ser dada por funcionarios del área. Por lo que cualquier dato que surja desde otro lugar, no deben darle importancia", agregó al tiempo que enfatizó en la importancia de ser responsables en la información que circula para no generar preocupación en la población. Según informaron, se sancionará al responsable de dicho audio que se trataría de personal de seguridad del nosocomio. Sobre el falso caso, Acciardi detalló que en realidad se trató de una mujer extranjera que ingresó a la guardia del nosocomio local con un cuadro clínico que nada tiene que ver con el coronavirus. "Cuando una persona que es ajena al personal de la Secretaría de Salud interpreta esa situación como un caso de coronavirus que tanto se está hablando en los medios de comunicación, genera miedo. Por eso, es importante tomar información de fuentes seguras brindadas por profesionales idóneos", concluyó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi.

A la Guardia del Hospital ingresó una persona extranjera con un cuadro clínico que nada tenía que ver con el coronavirus. QUÉ DECÍA EL AUDIO VIRALIZADO En las últimas horas se difundió un audio en donde una mujer le decía a su familia que "por ningún motivo" se acercara al Hospital Municipal San José ya que, aseguraba, habían ingresado personas presuntamente infectadas con Coronavirus. "Por ningún motivo ningún miembro de mi familia viene al Hospital hasta que yo diga que puede hacerlo", expresaba la mujer. Argumento su exigencia en que al nosocomio local "entraron cuatro brasileños con posible coronavirus". "No quiero que vengan por ningún motivo, a menos que sea muy urgente", insistía la persona en el audio viralizado. Luego de tomar conocimiento del audio, el Municipio de Campana desmintió rotundamente esta versión. Además de organizar una conferencia de prensa para explicar la real situación y llevar tranquilidad a la comunidad, desde la Secretaría de Comunicación informaron que la persona responsable del audio fue identificada y que se tomarán las medidas administrativas correspondientes, ya que es integrante del staff de seguridad del Hospital. "La realidad es que entró una mujer brasileña con un poco de temperatura, acompañada de otras tres personas. La revisaron y se fue a la casa", explicaron funcionarios a LAD. En Argentina todavía no se registraron casos de Coronavirus. Por ahora, el único infectado en Latinoamérica es un ciudadano brasileño que estuvo de viaje en Italia, el país europeo más afectado hasta el momento por la epidemia. Saludando al personal del Hospital Municipal San José, durante el cambio de guardia clínica médica. pic.twitter.com/SikkJSdM5W — Sebastian Abella (@SebaAbella) February 26, 2020

