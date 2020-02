La Escuela Técnica Roberto Rocca inició el ciclo lectivo 2020

Con el ingreso de los nuevos estudiantes de la camada 20-26, la institución inauguró las clases renovando el compromiso con la excelencia educativa. "Completado el cupo de estudiantes y con el egreso de la primera camada, se ha cerrado un ciclo. Ahora nuestro objetivo es seguir mejorando", expresó el director Ludovico Grillo. La Escuela Técnica Roberto Rocca inauguró el ciclo lectivo 2020 renovando el compromiso con la excelencia académica y dándoles la bienvenida a los nuevos alumnos que integran la camada 20-26, en un acto desarrollado en el atrio de la institución y que fue acompañado por toda su comunidad educativa. Luego del izamiento de la Bandera Nacional y recibimiento de las banderas de ceremonia (argentina, bonaerense y de la ETRR), el director Ludovico Grillo brindó un discurso de apertura en el que trazó el espíritu de mejora en este nuevo ciclo lectivo. "Este año será especial. Completado el cupo de estudiantes y con el egreso de la primera camada, se ha cerrado un ciclo. Ahora nuestra meta es seguir mejorando: volver a encarar lo que hicimos, pero distinto y especial para cada uno de los alumnos, motivándolos a superarse. Ese es el camino hacia la excelencia", aseguró Grillo. Pensando en la mejora continua de los procesos educativos, los más de 90 docentes de la Escuela y su equipo directivo compartieron durante febrero la Semana del Educador, una capacitación de cinco días destinada a incorporar nuevos recursos y herramientas de aplicación en los talleres y aulas. Grillo también se dirigió a los ingresantes. "Se que es un día especialmente emocionante para ustedes y sus familias. Cuesta ver quiénes están más nerviosos, si los papás o los hijos. Creo que es un momento para celebrar, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo", expresó Grillo, pidiendo un aplauso para la nueva camada, cuyos estudiantes fueron presentados uno por uno. "Tenía muchas ganas de venir a esta escuela. Me interesa la robótica, la tecnología y la programación que involucra", dijo Cielo Pared, flamante integrante de la camada 20-26, tras participar de la primera clase, una de las más importantes de todas: una charla sobre seguridad en talleres "Sos muchas las sensaciones: una mezcla de ansiedad, nervios y de tiempos acelerados. Mati se enganchó mucho durante el Curso de Integración y ahora deberá descubrir qué es lo que le gusta dentro de todo lo técnico", expresó Bruno Benedetich, papá de Matías, otro de los nuevos alumnos. Pero además del comienzo de una nueva camada, el 2020 macará también el segundo egreso de estudiantes de la ETRR, que tras siete años de formación finalmente obtendrán su título secundario técnico. Mateo Díaz Martínez, quien será uno de ellos, dijo que regresa a clases "alegre y un poco nostálgico a la vez, pero con energía para disfrutar de los proyectos de este año, como las Prácticas Profesionalizantes, Junior Achievement y acciones solidarias". Y remarcó: "Lo que más valoro de mi paso por la Escuela ha sido los amigos que hice y el trato con los docentes y el staff. Son relaciones que me hicieron crecer".

El director Ludovico Grillo brindó un discurso de apertura en el que trazó el espíritu de mejora en este nuevo ciclo lectivo que recién comienza.





Chicos y padres colmaron el salon de actos de la Escuela Técnica Roberto Rocca en el comienzo del ciclo lectivo 2020.





La ceremonia de apertura del nuevo ciclo lectivo 2020, estuvo acompañada por los infaltables estandartes y sus abanderados, quienes orgullosamente las portaron.





El director Grillo pidió un aplauso para la nueva camada, cuyos estudiantes fueron presentados uno por uno.

¡Comenzamos un nuevo año lleno de estudio y desafíos! Marcos y Cielo nos cuentan cómo están viviendo su primer día de clases en la escuela y que esperan aprender durante el año. #SomosETRR pic.twitter.com/ddnrnbVI0A — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) February 26, 2020 Pensando juntos la planificación 2020 para fortalecer el aprendizaje profundo, duradero y significativo de nuestr@s estudiantes #HacerMatemática #ProyectoMatemática @etrrar @Tenaris_ar pic.twitter.com/KhywDljjSt — Lau Pezzatti (@LauP24) February 19, 2020

La Escuela Técnica Roberto Rocca inició el ciclo lectivo 2020

