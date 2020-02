La cita es a las 19 en el Salón Blanco del Palacio Municipal y el discurso de apertura lo realizará el Intendente Abella. "Ya sabemos que es de pocas palabras y mucha acción. Además, no creo que la gente esté esperando a ver qué va a decir", señaló una alta fuente del riñón oficialista sobre el borrador del discurso del Intendente Abella frente a la apertura de Sesiones Ordinarias 2020 del Honorable Concejo Deliberante de Campana. Para el recuerdo y en los canales periodísticos quedó su discurso de apertura del año pasado que sólo duró 30 segundos y tuvo repercusión a nivel nacional: "Dejo inauguradas las sesiones del año 2019, viéndonos seguramente acá el año que viene". El contexto era otro: la presidencia del Concejo Deliberante estaba en manos de la oposición y el diálogo político era prácticamente nulo. Lo cierto es que Abella renovó mandato y "el año que viene" llegó, ahora con una bancada oficialista con más musculatura que incluso recuperó la presidencia, actualmente en manos de Marina Casaretto, primera mujer que ocupa ese puesto en nuestra ciudad. "Las ideas y proyectos están, pero el tema financiero no está tan claro, entonces se verá sobre la marcha del año qué obras se pueden concretar. Sí se va a seguir trabajando en brindar más servicios y mejorar la gestión en términos administrativos y operativos. También se le va a dar toda la bola posible a la costanera, olvidáte, para que la gente la pueda disfrutar. Después, hay proyectos piolas que no tienen que ver tanto con inversiones faraónicas, sino más bien con la buena voluntad y un poco de viento a favor…" reveló la fuente consultada quien se refirió a la intención que el corralón de ABSA sea mudado de la Av. Varela y esos terrenos sean ganados para el Parque Urbano.

Histórico y singular: el último discurso de apertura de sesiones de Abella duró sólo 30 segundos, cuando prometió "volver el próximo año" y este domingo se plasmará en realidad.



Este domingo inician las Sesiones Ordinarias del HCD

