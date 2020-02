Nuestras Murgas se lucieron frente a la Municipalidad

Con el apoyo de la Dirección de Cultura y la organización del Frente Murguero de Campana, 6 agrupaciones despidieron el Carnaval 2020 a todo color y alegría. Familiar, sin disturbios y con mucha espuma en aerosol, el martes por la noche Campana despidió el carnaval 2020 en la plaza Eduardo Costa, frente a la Municipalidad. Se cortó el tránsito en la Av. Varela desde el Palacio Municipal hasta el Instituto 15, con un vallado transitorio y tiras de banderines de colores que cruzaban la calle haciendo zig-zag se conformó el corsódromo. La reunión, que se extendió hasta cerca de la medianoche, contó con el apoyo de la Dirección de Cultura y la organización del Frente Murguero de Campana. Así, desfilaron Rastreando Alegría; Callejeros de Otamendi; Carumbé; Los Modestos del Parque Urbano; Almari y Los Elegantes que, dicho sea de paso, hicieron honor a su nombre contando si no con la mejor, una de la mejores colecciones de trajes y disfraces. Algunas de las murgas, además de las tradicionales bases rítmicas también aportaron secciones de vientos que sumaban musicalidad al desfile y las proezas de los pasistas. Y no faltaron, a la usanza uruguaya, las canciones de protesta y crítica política sobre el escenario con floridas rimas y picantes remates.

Con un vallado transitorio y tiras de banderines de colores que cruzaban la calle haciendo zig-zag se conformó el corsódromo.





A la usanza uruguaya, sobre el escenario no faltaron las canciones de protesta con floridas rimas y picantes remates.





Algunas de las murgas, además de las tradicionales bases rítmicas también aportaron secciones de vientos.

#Dato VIDEO se realizó ayer el cierre de Carnaval 2020 #Campana en la plaza Eduardo Costa a cargo de las Murgas locales: Carumbé, Modestos del Parque Urbano, Almari, Los Elegantes, Rastreando Alegría, Callejeros de Otamendi. Gran concurrencia de vecinos. #PorSiTeLoPerdiste pic.twitter.com/VwSMmGl1IO — Daniel Trila (@dantrila) February 27, 2020 #Ahora cierre del Carvanal en la plaza Eduardo Costa. Los Elegantes de Campana entre otras murgas despliegan color y alegría ‍♀️‍♀️ pic.twitter.com/dVnfbxqa8l — Magui Felizia (@mawifelizia) February 26, 2020 #Video baile y batucada, gran despliegue en Avenida Rocca y Becerra #Carnavales2020 pic.twitter.com/nRDFvsFvjF — Magui Felizia (@mawifelizia) February 21, 2020

Nuestras Murgas se lucieron frente a la Municipalidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar