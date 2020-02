La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/feb/2020 Coronavirus:

NOTICIA RELACIONADA: El Municipio aclaró que no existe un caso de coronavirus En las últimas horas se difundió un audio en donde una mujer le decía a su familia que "por ningún motivo" se acercara al Hospital Municipal San José ya que, aseguraba, habían ingresado personas presuntamente infectadas con Coronavirus. "Por ningún motivo ningún miembro de mi familia viene al Hospital hasta que yo diga que puede hacerlo", expresaba la mujer. Argumento su exigencia en que al nosocomio local "entraron cuatro brasileños con posible coronavirus". "No quiero que vengan por ningún motivo, a menos que sea muy urgente", insistía la persona en el audio viralizado. Luego de tomar conocimiento del audio, el Municipio de Campana desmintió rotundamente esta versión. Además de organizar una conferencia de prensa para explicar la real situación y llevar tranquilidad a la comunidad, desde la Secretaría de Comunicación informaron que la persona responsable del audio fue identificada y que se tomarán las medidas administrativas correspondientes, ya que es integrante del staff de seguridad del Hospital. "La realidad es que entró una mujer brasileña con un poco de temperatura, acompañada de otras tres personas. La revisaron y se fue a la casa", explicaron funcionarios a LAD. En Argentina todavía no se registraron casos de Coronavirus. Por ahora, el único infectado en Latinoamérica es un ciudadano brasileño que estuvo de viaje en Italia, el país europeo más afectado hasta el momento por la epidemia.

