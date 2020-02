Sentirse como en casa

Camila es de Perú y fue trasplantada en el Hospital Universitario Austral hace 7 años con solo unos meses de vida. Su papá, José, reflexionó sobre su experiencia y agradeció por "encontrar personas que nos hicieron sentir como en casa". Cada 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos. Camila fue diagnosticada a los 5 meses de vida con una atresia de vía biliar y quistes biliares y debía recibir un trasplante para poder vivir, pero en su país no tenía posibilidad de realizarse la cirugía. El Dr. Martín Fauda, Jefe del Servicio de Trasplante Hepático, detalló que "Camila posee una enfermedad que se desarrolla en la vía intra uterina generando la ausencia de los conductos biliares". José Blanco, papá de Camila, aseguró: "Pasamos de sentir el mundo encima a la esperanza. Fue el Dr. Fauda quien se reunió con nosotros a explicarnos en qué consistía la cirugía, lo que podía pasar, lo que podíamos esperar. Le entregamos a Camila". Y expresó su gratitud al asegurar "nos hicieron sentir como en casa". La familia Blanco llegó al Hospital y entre análisis y cirugías, en solo 14 días Camila ya había sido trasplantada. Esta es la gran ventaja que ofrece el trasplante hepático con donante vivo, ya que el receptor y el donante se evalúan en conjunto lo que permite realizar el trasplante en el momento más oportuno para el paciente. Su papá había sido el indicado como donante: "Recuerdo mucho que antes de entrar a quirófano me preguntaron ´ ¿cómo te sientes?´, y respondí ´doctor, por favor, hagan todo lo que tengan que hacer para que mi hija salga victoriosa de esto´. Y así fue, Camila tuvo una cirugía exitosa. Trabajo multidisciplinario La historia de Camila, además de ser un gran acto de amor, marcó un antes y un después en los trasplantes realizados en la Argentina con pacientes extranjeros. A raíz de su cirugía, los profesionales de ambos países intercambiaron destinos para comenzar un trabajo conjunto, lo que posibilita que los pacientes puedan controlarse en su lugar de residencia. El Dr. Fauda aseguró que "se organizó un grupo de trabajo que, ayudado por las comunicaciones, permite intercambiar información sobre pacientes, compartir tomografías, biopsias, laboratorios, etc.". El Hospital Austral ya realizó más de 90 trasplantes a pacientes pediátricos de distintos países como Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, República Dominicana, entre otros. "El equipo está integrado por hepatólogos pediatras, cirujanos, terapistas de Terapia Intensiva Pediátrica, pediatras, coordinadoras y enfermeras". Como antecedente, este equipo de trabajo realizó hace dos años uno de los trasplantes pediátricos más chicos del mundo con una beba de apenas 2.5 kg. La vida después del trasplante Camila no tuvo ninguna complicación y 20 días después del trasplante ya había recibido el alta. "Conforme uno se aleja del primer año post trasplante las medicinas disminuyen y los controles se van espaciando. Por ello, actualmente hace una vida como la de cualquier niña", contaron sus papás. "Camila es una niña muy despierta y hábil", reconocieron, y detallaron que con sus solo 7 años de vida conoce todo lo que pasó: "Es difícil escuchar a alguien tan pequeño decir que si no se operaba se iba a morir, con naturalidad e inocencia". La familia Blanco vive en Lima, Perú. Camila comienza este 2020 el 2do año de educación primaria. Va al cine, le gusta leer, nadar, estudiar inglés y practicar gimnasia artística. "Todo ello vigilando las recomendaciones de sus médicos, en especial la higiene", explicaron sus papás. Y expresaron: "Entiende, además, que debe estar siempre agradecida por todo aquello que le ha tocado vivir y superar".

