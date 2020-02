La Juventud Radical Campana quiere concejales a partir de los 18 años de edad

Manifestó su apoyo a un proyecto de ley provincial que baja la edad mínima requerida para asumir una banca en el HCD. "Los jóvenes somos muy importantes en la política y esta iniciativa nos da todavía más participación", sostuvieron. La Juventud Radical Campana expresó su apoyo al proyecto de ley que busca bajar la edad mínima requerida para asumir una banca en los concejos deliberantes de los distritos bonaerenses. "Los jóvenes somos muy importante hoy en día en el apoyo a las políticas públicas, como el proyecto de despenalización del aborto. Este proyecto de ley creo que nos motiva aun más esa participación", aseguró Augusto Castro Sala, presidente de la Juventud Radical Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. La iniciativa que busca ser aprobada en la Legislatura provincial lleva la firma de Valentín Miranda, diputado por la Cuarta Sección Electoral y referente del radicalismo bonaerense. Apunta a reglamentar la asunción como concejal a partir de los 18 años, como está estipulado en varias provincias argentinas, siendo la de Buenos Aires una de las excepciones. Los jóvenes radicales campanenses han manifestado al Comité Campana y a los concejales de su partido la necesidad de impulsar este proyecto desde la ciudad. En ese sentido, la concejal Karina Sala presentará un proyecto de resolución adhirieron al tratamiento de la reforma de ley. "Lo que nosotros transmitimos no solo a la concejal sino a toda la Comisión Directiva de la UCR es que los jóvenes, por suerte y de una u otra forma, militamos cada vez más en la política", señaló Castro Sala. Por su parte, Gonzalo Cordero, secretario de la Juventud Radical local, señaló que "en 2017 el 56 por ciento de los jóvenes entre 16 y 18 años fueron a votar aunque no tuvieran la obligación, lo que demuestra la participación de los jóvenes a esa edad en la política". "Somos muy activos, pero no podemos ser concejales", manifestó. Castro Sala ponderó el compromiso del radicalismo con la participación de jóvenes en la política -destacó que la diputada nacional más joven de la historia, Josefina Mendoza, salió de sus filas- y manifestó que el proyecto del legislador Miranda "es una buena oportunidad" para "dar paso a las nuevas generaciones, ya que no van a ser siempre los mismos los que van a estar". Y, en línea con lo pregonado por Miranda, sostuvo: "Estoy seguro que el proyecto va a salir en la Legislatura, habrá que acordar con la mayoría oficialista, porque a la hora de ampliar derechos no existen grietas".

JUVENTUD RADICAL CAMPANA



La Juventud Radical Campana quiere concejales a partir de los 18 años de edad

