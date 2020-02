La Sociedad de Fomento del barrio Siderca exhibe sus logros

Al finalizar su mandato, la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del barrio Siderca hizo un balance de su gestión. El sábado 29 de 19 a 24 horas festejan los 31 años de actividad en la plaza principal en calle Manuel Cáceres y Tomás Brid. "Como primera medida y un pedido hecho por los vecinos, fue poner en condiciones nuestro salón de fiestas: estaba con baños rotos y tapados, lleno de hormigas cucarachas y ratas. Además de luces faltantes y cableado en pésimas condiciones (se tuvo que hacer instalación a nuevo)", señalaron desde la comisión directiva del barrio Siderca que se encuentra a las puertas de finalizar su gestión. También señalaron que se compraron mesas de plástico, mantelería, utensilios de cocina; se pintó, repararon tablones y caballetes; además de construir otro salón techado y totalmente cerrado (ante cocina) y depósito totalmente cerrado. A la fecha se terminó un local (se modificó el local que hacía las veces de correo) que se puso en alquiler para generar fondos y se pintó completamente la sociedad tanto interna como externa, y se está trabajando para que tenga más iluminación. "En nuestro SUM se gestionó diversos talleres municipales como guitarra, taekwondo, zumba, canto infantil, repostería y danzas. Talleres a pagar de gimnasia, yoga, repostería infantil y taekwondo. Para este año se agregaran teatro, baile y tejido. En la parte externa (espacios públicos) este año comenzaremos con la parte deportiva, se está trabajando con el municipio y entidades privadas para la construcción de un playón deportivo; donde se pueda practicar fútbol, básquet, vóley, handball y otros deportes. Todo esto será de forma gratuita y con profesores de educación física", señalaron. Pero no todas son buenas noticias: en la parte administrativa se continúan con algunos problemas heredados de la gestión anterior como por ejemplo la falta de personería jurídica y deuda con ABSA. "Pero al día de la fecha no se le debe plata a nadie, habiendo pagado moratorias de gas y agua de la gestión anterior", aclararon. En relación con el municipio, se realizaron gestiones y se presentaron propuestas para darle una solución a la llamada rotonda de Mc Donalds. También se solicitó una salida alternativa por detrás del club Puerto nuevo asfaltada hacia calle Eva Perón; esta semana se concretó con un RAP; y la señalización de un lugar para ascenso y descenso frente al CAP para gente discapacitada que también fue concretada, al igual que la poda de árboles y se le solicitó mayor iluminación en zona comprendida entre Av. Bellomo y Thomas Brid (zona de playón aeróbico y plazas) zona es la más castigada por la delincuencia (casas linderas a los pasillos) Pronto tendrán una propuesta. En ese sentido señalaron: "En materia de seguridad después de varias reuniones con las autoridades municipales Sr. secretario Luis Milano y del CIMOPU Nerio Nogueira y policía local Comisario inspector Rubén Juárez se pusieron 15 cámaras más domos en altura, se reforzaron patrullajes, se podaron árboles y se reparó luminarias que hacía años no funcionaban (dicho por los vecinos). A pesar de todo esto no se ha logrado el objetivo, por eso seguiremos trabajando en conjunto hasta lograr una tranquilidad que teníamos hace tiempo atrás y hoy nos desvela a todos". Finalmente concluyeron: "Sabemos del esfuerzo que hacen al pagar una cuota (Aquellos q no lo son los esperamos) sepan que cada peso que se recaudó fue volcado en su beneficio, en lo de sus hijos y nietos. Las nuevas autoridades se encontrarán con una sociedad en funcionamiento, ordenada para continuar con las mejoras que todos anhelamos. Que sus proyectos y los nuestros se cumplan y vivamos todos felices en nuestro pequeño lugar en el mundo que es Barrio Siderca".

"Se está trabajando con el municipio y entidades privadas para la construcción de un playón deportivo", señalaron los miembros de la comisión.



La Sociedad de Fomento del barrio Siderca exhibe sus logros

