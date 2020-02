P U B L I C









"A mí siempre me gustó el desierto. Uno se sienta sobre una duna de arena. No se ve nada. No se escucha nada. Y sin embargo, hay algo que irradia en silencio..." --Antoine de Saint Exupéry. Hace 30 millones en lo que hoy es Oriente Medio, la tierra tembló y enormes paredes de roca se elevaron al Este del Río Jordán. Estas montañas a las cuáles el paso del tiempo acabaría esculpiendo caprichosamente, forman una frontera natural entre las fértiles tierras de Palestina y los vastos desiertos de Arabia. Durante casi dos mil años escondieron un secreto. En 1812, un joven aventurero suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, descubrió ese secreto. Este explorador era entusiasta de la cultura árabe, antes se había convertido a la religión musulmana cambiándose el nombre por el de Ibrahim Ibn Abd Allah, lo que le permitió ganarse la confianza necesaria para organizar una expedición para explorar el interior de África, disfrazado de mercader árabe viajando hacia el sur atravesando las vítricas tierras de Palestina. Ya en el desierto unos nómadas beduinos le hablaron de una ciudad antigua y maravillosa oculta en el interior de una montaña, es entonces que decide posponer su expedición e ir en busca de esa ciudad perdida. Sus guías lo llevaron hasta un serpenteante desfiladero tan estrecho que en algunos lugares ni el sol siquiera brillaba. Un pasadizo de piedra que bien podría ser una trampa mortal en caso de una inundación repentina o en una emboscada de los beduinos conocidos por su crueldad con los extranjeros que ingresaban en sus dominios. Burckhardt, se enfrentaba a lo desconocido; de repente las paredes del cañón, llamado Al Siq, se cerraron, la luz el día desapareció y entonces en la oscuridad se reveló el secreto. El asombrado Burckhardt, contempló una enorme estructura tallada directamente en las piedras de las montañas. Grandes edificios de increíble belleza se esparcían a lo largo de varios kilómetros en las paredes del cañón. Burckhardt, no se atrevió a compartir su emoción con los guías beduinos, pues sólo su disfraz lo separaba de una muerte fugaz; pero como el experto historiador que era sabía que estaba en presencia de una civilización antigua, olvidada por el mundo occidental. El intrépido explorador había encontrado la ciudad oculta de Petra. Una de las grandes maravillas del mundo. Esta ciudad contiene tumbas y templos tallados en los acantilados de arenisca de color rosa, motivo por el que se la conoce como la "Ciudad Rosa". Han pasado casi 200 años desde que fue descubierta, pero sus ruinas continúan fascinando a los arqueólogos. El lugar encierra un gran misterio, pues cabe preguntarse qué tipos de personas la habitaron y qué clases de herramientas usaron. Su estructura más famosa es probablemente el Al Khazneh, de 45 metros de altura, un templo con una fachada y decoración al estilo griego, que se conoce con el nombre de El Tesoro. Esta ciudad alcanzó su máximo desarrollo cuando fue ocupada por la civilización nabatea; éstos conformaban un pueblo árabe que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos IV a C. y I d C., el cuál se extendió por las tierras de Palestina, dedicándose al comercio. Hoy, es fácil ubicarla, está a pocos kilómetros del Mar Rojo, en la moderna Jordania, aunque sólo se han excavado unos pocos kilómetros de la ciudad, se estima que la misma ocupaba unos quince kilómetros cuadrados. Curiosamente, los artesanos que tallaron la ciudad hicieron que sean similares a los grandes monumentos que se encuentran en Grecia y Roma; en sus manos la arenisca multicolor se convirtió en un teatro que albergaba unas veinte mil personas; las cavernas se convirtieron en inmensas tumbas reales. Petra, era una ciudad considerada como la "ciudad para el día de mañana". Con una religión pagana con numerosos dioses, está plagada de tumbas nabateas, espacios excavados en la roca donde reposaban los muertos. Los nabateos utilizaban la ciudad como un enclave defensivo, dónde se ocultaban para defenderse de los ataques de otros pueblos. Una de las claves del auge de Petra, fue la disponibilidad de agua, siempre escasas en estas tierras de Oriente Medio. Petra fue conquistada por los romanos, bajo la autoridad del general Pompeyo; años más tarde, pasó a ser controlada por el emperador Trajano. En el año 363 se produjo un importante terremoto, lo que provocó que gran parte de los edificios de la ciudad quedaran destruidos. Y dado que Petra ya no tenía la importancia comercial de entonces, no se reconstruyeron y poco a poco la ciudad fue abandonada. Fue reconocida Patrimonio de la Humanidad en el año 1985; además forma parte de las Siete Maravillas del Mundo.

El Rincón de Aléthea:

Un Secreto en el Desierto

Por Angela Monsalvo

