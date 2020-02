Efemérides del día de la fecha: 27 de febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Este día fue establecido con el propósito de crear conciencia en la sociedad acerca de la importancia de la donación de órganos y tejidos, homenajear a los donantes por su aporte altruista y desinteresado que permite salvar vidas y agradecer a los profesionales de la salud por salvar y mejorar la calidad de vida de las personas. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en lo que va del año 7025 personas se encuentran en la espera de un donante; 125 personas donaron sus órganos; se realizaron 280 trasplantes; y 2.75 son los donantes por cada millón de habitantes. En el año 2017 el caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años internada en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante de corazón, conmocionó a la sociedad y puso en la agenda mediática y política la donación de órganos. Justina padecía una cardiopatía transgénica diagnosticada a los 18 meses de vida; a pesar de que su caso tuvo una amplia difusión, el donante no llegó y ella falleció. La repercusión de la triste noticia motivó a que en el año 2018 se sancionara la Ley Justina, Ley Nº 27.447, que establece en su artículo Nº 33: "la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos". SE IZA POR PRIMERA VEZ LA BANDERA Ante la imperiosa necesidad de establecer una insignia que diferenciara a las tropas independentistas de las realistas, Manuel Belgrano envió una carta al Primer Triunvirato solicitándole la aprobación de la adopción de la escarapela celeste y blanca: "este será el color de la nueva divisa con que marcharán al combate los defensores de la Patria." Al llegar al Triunvirato, la propuesta fue aprobada e instituida inmediatamente por decreto en el año 1812 lo que entusiasmó y enorgulleció a Belgrano que, dos semanas después, con motivo de la formación de la batería de artillería "Independencia" propuso al Triunvirato la creación de la bandera: "siendo preciso enarbolar Bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia". Confeccionada por María Catalina Echevarría de Vidal, la bandera fue izada por el civil Cosme Maciel a orillas del Río Paraná en el pueblo de Rosario; asimismo, Manuel Belgrano hizo que los soldados juraran al nuevo símbolo patrio: "¡Soldados de la Patria! En este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro Excelentísimo Gobierno: en aquel, la batería de la Independencia, nuestras armas aumentarán las suyas, juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!" DIEGO MARADONA DEBUTA EN LA SELECCIÓN Un día como hoy en el año 1977, Diego Maradona debutaba en un amistoso contra Hungría en La Bombonera. Hacía 4 meses que el adolescente de 16 años había debutado en Primera División, desde ese momento su velocidad, agilidad y manejo del balón habían llamado la atención del técnico de la selección, César Luis Menotti, que mantenía su vista en él: "no quiero ponerlo nervioso. Pero si las cosas van bien, lo meto a usted en el segundo tiempo. Avísele a sus padres pero no lo comente con nadie más." Emocionado y nervioso, Diego era optimista y confiaba en las palabras de Menotti esperando su momento que llegó a los 20 minutos del segundo tiempo: "va a entrar por Luque. Haga lo que sabe, esté tranquilo y muévase por toda la cancha" fueron las últimas indicaciones dadas antes de que ingresara al campo de juego con la camiseta 19. Con goles de Leopoldo Luque y Daniel Bertoni la "albiceleste" goleaba a Hungría 5 a 1 por lo que la presión puesta en el adolescente disminuyó considerablemente; a pesar de no poder convertir, el 19 se ganó la ovación del público con intervenciones acertadas.

Efemérides del día de la fecha: 27 de febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar