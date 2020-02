Un clásico que trasciende generaciones

P U B L I C



Anhelado desde su llegada a la familia, el Fiat 128 IAVA sorprendió a Lucas Gómez en su cumpleaños número diecisiete, un sueño que lo fue impulsando a desafiantes proyectos. Proveniente de una familia marcada por la pasión por los autos, Lucas se adentró en el mundo de los fierros desde temprana edad fascinándose y emocionándose cada vez que el rugir de los motores de imponentes autos provocaba la ovación de multitudes en los autódromos. Con una niñez acompañada con los famosos "Hot Wheels" y la asidua concurrencia a las carreras de autos y la notoria Fiesta del Primer Automóvil Argentino era inevitable que los autos no centralizaran sus pensamientos: "es una pasión que con el correr de los años se fue desencadenando entre la familia a través de las carreras de autos. Cuando estaba ahí sentía adrenalina y se despertaba en mi un interés por aprender sobre el tema al escuchar acelerar a los autos." A lo largo de los años diversos autos ganarían su atención y admiración hasta que el Fiat 128 IAVA arribó a su vida y se adueñó de su mente: "desde el primer día que lo vi lo sentí como un integrante más de la familia; es por eso que después de 10 años de heredarlo lo considero como un hijo." Indudablemente, este inolvidable clásico de la industria argentina se convirtió en una reliquia familiar cuyo volante fue manejado por diferentes integrantes hasta que Lucas cumplió 17 años y se convirtió en el nuevo dueño: "ese día fue muy importante para mí, me acuerdo que me dijeron ´feliz cumpleaños, ahora es tuyo´ y sentí mucha emoción y confusión porque no caía que fuera mío." El sueño de tener el anhelado auto se cumplía provocando que la mente de Lucas fuera invadida por miles de ideas que desembocaron en modificaciones para el IAVA: "entre las tantas modificaciones que le hice tiene el motor preparado, el casco reforzado, frenos a disco en las cuatro ruedas y le modifiqué el tren delantero para alta resistencia." Realizadas con el incondicional apoyo de su familia y de preparadores, la precisión y el conocimiento fueron clave para evitar que inconvenientes mayores dificultaran su proyecto: "siempre buscamos el mejor andar del auto probando diferentes preparaciones hasta encontrar el punto correcto en el que el IAVA respondía bien." La alegría y el orgullo de haberlo personalizado con éxito lo impulsaron a exponerlo en diversos eventos ganándose los elogios de personas que recordaban sus años de gloria con el auto y premios que lo reconocían: "tengo más de 50 premios entre los que se encuentran el ´mejor auto enfierrado´, ´el mejor clásico´ y ´el segundo mejor auto del evento´, entre otros." Pero el panorama de una Campana apagada en lo que respecta a clubes de autos y eventos lo dejó intranquilo ocasionando que la idea de formar un club se instalara en su cabeza y no tuviera mayor opción que ceder a sus pensamientos y crear el "Club Multimarcas Campana": "empecé solo convocando a gente a que se sume a distintos eventos, charlas y caravanas para compartir la pasión por los autos independientemente de la marca de su auto o si tenía o no vehículo. Con el tiempo se fueron sumando más personas y actualmente con Nahuel Barreto, Gastón Zeniquel y Andrés Flores somos los administradores." Así, en la Fiesta del Primer Automóvil Argentino no sólo pasó de ser un espectador a un protagonista con su IAVA sino que también lo hizo acompañado por sus camaradas del Club. Manteniendo el objetivo de preservarlo en la familia rechaza toda posibilidad de ponerlo en venta: "si bien fue un auto heredado y es un vehículo muy buscado por fanáticos de la marca que tiene un gran valor en el mercado coleccionista para mí no tiene ningún precio porque es mi cable a tierra. No pienso venderlo ni ahora ni nunca."

"Desde el primer día que lo vi lo sentí como un integrante más de la familia; es por eso que después de 10 años de heredarlo lo considero como un hijo" expresó Lucas Gómez a La Auténtica Defensa.



Un clásico que trasciende generaciones

