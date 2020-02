Tras su empate ante Almagro, el Violeta se prepara para una nueva salida. Por la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional (cuarta de la segunda rueda), Villa Dálmine visitará el domingo desde las 17.30 horas a Gimnasia de Mendoza en un partido que será dirigido por Bruno Bocca, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Bocca, que ya dirigió en seis oportunidades al Violeta (tres victorias y tres derrotas), estará acompañado por los asistentes Mauricio Flores y Rubén Bustos, mientras que Yamil Possi oficiará de cuarto árbitro. Para este compromiso, el DT Lucas Bovaglio tendrá nuevamente disponible al lateral izquierdo Nahuel Banegas, quien cumplió su sanción tras haber acumulado cinco tarjetas amarillas. En cambio, Juan Ignacio Alvacete (distensión en el isquiotibial) y Saúl Nelle (esguince de rodilla) serían bajas en el marco de las rehabilitaciones que están llevando adelante. El equipo de nuestra ciudad, que el domingo igualó 0-0 con Almagro, regresó el martes a los entrenamientos. "Fue un partido raro, ninguno de los dos equipos logró imponerse sobre el otro, no se vio un juego muy fluido. Las acciones de gol que aparecían eran esporádicas tanto para un equipo como para el otro. En definitiva, el resultado final fue justo", fue el análisis de Bovaglio en diálogo con SoloAscenso. "La verdad que si pensamos en el objetivo final este punto mucho no nos sirve porque veníamos de una derrota con el puntero y teníamos la ilusión en esta salida cancha de a Almagro para sumar de a tres", agregó el entrenador Violeta. Por su parte, en sus últimas presentaciones, Gimnasia de Mendoza superó 1-0 a Almagro como local y empató 2-2 como visitante frente a Quilmes. De esa forma llegó a los 21 puntos y se ubica actualmente en la 9ª posición, dos escalones por debajo de Villa Dálmine, que se encuentra en el 7º puesto con 22 unidades. REFUERZOS SIN MINUTOS Disputadas las primeras tres fechas del año, las incorporaciones que realizó Villa Dálmine en el receso de verano todavía no han debutado. El mediocam-pista central Saúl Nelle aún se recupera de un esguince de rodilla y ni siquiera ha podido concentrar hasta el momento. En tanto, el mediocampista Nicolás Femia estuvo en el banco en los tres partidos de este 2020, mientras que el atacante Fernando Brandán lo hizo frente a San Martín y Almagro. Sin embargo, Bovaglio volvió a optar por otros cambios en José Ingenieros y todavía no les ha dado sus primeros minutos oficiales con la camiseta Violeta.

BRUNO BOCCA DIRIGIÓ EN SEIS OPORTUNIDADES AL VIOLETA, QUE CON ESTE ÁRBITRO SUMA TRES VICTORIAS Y TRES DERROTAS. ZONA B-FECHA 19 VIERNES - 17.05 horas: Defensores de Belgrano vs All Boys / Nazareno Arasa - 19.00 horas: Tigre vs Gimnasia (J) / Rodrigo Rivero SÁBADO - 17.00 horas: Brown (A) vs Santamarina / Lucas Comesaña DOMINGO - 17.30 horas: Gimnasia (M) vs Villa Dálmine / Bruno Bocca LUNES - 17.00 horas: Dep. Riestra vs San Martín (T) / Leandro Rey Hilfer - 20.00 horas: Quilmes vs Atlético de Rafaela / Diego Ceballos - 21.10 horas: Sarmiento vs Almagro / Lucas Novelli MARTES - 19.10 horas: Chacarita vs Instituto / Luis Lobo Medina #VillaDálmine El domingo enfrentará como visitante a Gimnasia de Mendoza desde las 17.30 horas. Bruno Bocca (foto) fue designado árbitro de este encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Primera Nacional (cuarta de la segunda rueda). pic.twitter.com/kJ9bJsOvlH — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 26, 2020

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Bruno Bocca será el árbitro el domingo en Mendoza

