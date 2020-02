Consiguieron el objetivo al vencer 3-1 como locales a Liniers por la 19ª fecha. Luego, por la 20ª jornada, cayeron 3-0 como visitantes frente a Banfield. Ahora tendrán su última presentación de la fase regular de la Primera B ante Sarmiento de Junín. Después de una fase regular con algunos altibajos, las chicas de Puerto Nuevo consiguieron su gran objetivo a dos fechas del final: la clasificación a la Zona Campeonato, instancia de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que definirá los ascensos a la máxima categoría. El sábado, las Auriazules derrotaron 3-1 como locales a Liniers y, de esa manera, aseguraron su lugar entre los mejores diez equipos de esta primera fase de la temporada. Y con ello, el boleto a la Zona Campeonato. En el estadio Carlos Vallejos, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez se impusieron con goles de Maia Valles, Marisa González y Lucila Molinas. Así consiguieron su noveno triunfo de la temporada y llegaron a los 31 puntos, haciéndose inalcanzables para Deportivo Merlo, Luján y Camioneros, equipos que no pudieron ganar en la fecha 19 y quedaron en el 11º puesto con 23 unidades. Ante Liniers, la formación Portuaria fue la siguiente: Jacqueline Schmidt; Yanella Gómez, Nancy Ríos, Marisa González, Soledad Medina; Lucila Molinas, Micaela González, Maia Valles, Sabrina Ogrine; Manuela Cardozo y Noemí Gómez. Esa 19ª fecha de la Primera B se completó con los siguientes resultados: Deportivo Merlo 1-3 Ferro Carril Oeste, Argentino de Quilmes 1-0 Atlas, All Boys 0-2 Comunicaciones, Deportivo Español 7-0 Deportivo Armenio, Argentino de Rosario 0-3 Banfield, Almirante Brown 6-4 Lima FC, Estudiantes (BA) 1-0 Deportivo Morón, Atlanta 0-3 Argentinos Juniors, Luján 0-1 Defensa y Justicia y Camioneros 1-5 Sarmiento (J). Con la clasificación ya asegurada, las Auriazules visitaron a Banfield el martes por la 20ª y anteúltima fecha de la fase regular. Fue un encuentro cerrado, en el que las locales sacaron ventajas de un error y, finalmente, aprovecharon la expulsión de Sabrina Ogrine y las urgencias de Puerto Nuevo por llegar al empate para redondear el triunfo 3-0. En este encuentro, el DT Gómez alistó a Jacqueline Schmidt; Yanella Gómez, Nancy Ríos, Nicole Viviant, Soledad Medina; Lucila Molinas, Marisa González, Maia Valles, Sabrina Ogrine; Manuela Cardozo y Noemí Gómez. Luego ingresaron Mariel Rossini (reemplazó a la lesionada Marisa González), Micaela González (por Cardozo) y Zoe Torres (por Molinas). Los demás resultados de esta fecha 20 fueron: Comunicaciones 1-0 Luján, Lima FC 2-4 Camioneros, Deportivo Morón 1-3 Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors 2-1 Estudiantes (BA), Deportivo Armenio 0-3 All Boys, Atlas 1-2 Atlanta, Deportivo Español 5-4 Deportivo Merlo, Liniers 0-2 Argentino de Quilmes, Sarmiento vs Argentino de Rosario y Defensa y Justicia vs Almirante Brown. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Argentinos Juniors, 57 puntos; 2) Ferro Carril Oeste, 53 puntos; 3) Comunicaciones, 48 puntos; 4) Banfield, 46 puntos; 5) All Boys y Sarmiento, 43 puntos; 7) Deportivo Español, 34 puntos; 8) Estudiantes (BA) y Puerto Nuevo, 31 puntos; 10) Defensa y Justicia, 29 puntos; 11) Camioneros, 26 puntos; 12) Deportivo Merlo y Luján, 23 puntos; 14) Atlanta, 21 puntos; 15) Lima FC, 20 puntos; 16) Deportivo Armenio y Argentino de Quilmes, 19 puntos; 18) Almirante Brown, 18 puntos; 19) Argentino de Rosario, 18 puntos; 20) Deportivo Morón, 14 puntos; 21) Atlas, 8 puntos; 22) Liniers, 4 puntos. En tanto, la 21ª y última fecha tendrá los siguientes enfrentamientos: Deportivo Merlo vs Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste vs Argentinos Juniors, Estudiantes (BA) vs Atlas, Atlanta vs Liniers, Argentino de Quilmes vs Banfield, Puerto Nuevo vs Sarmiento, Argentino de Rosario vs Lima FC, Camioneros vs Defensa y Justicia, Almirante Brown vs Comunicaciones, Luján vs Deportivo Armenio y All Boys vs Deportivo Español.

EL FESTEJO DE MAIA VALLES, AUTORA DE UNO DE LOS GOLES DE LA VICTORIA 3-1 SOBRE LINIERS.





EL MARTES, LAS PORTUARIAS CAYERON COMO VISITANTES ANTE BANFIELD

#PuertoNuevo Las Auriazules vencieron 3-1 como locales a Liniers y se clasificaron a la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA. Mañana, por la anteúltima fecha de la fase regular, visitan a Banfield. pic.twitter.com/jeZanwLyVf — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 24, 2020

Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo clasificaron a la Zona Campeonato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar