LANÚS, CON LO JUSTO Lanús superó ayer la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020 a pesar de perder 2-0 como visitante frente a Universidad Católica de Ecuador. Es que, como local, el Granate se impuso 3-0 y, de esa manera, se quedó con el global por 3-2. JUEGA INDEPENDIENTE Desde las 21.30 horas, Independiente enfrentará como visitante a Fortaleza de Brasil en el partido revancha de la serie de primera ronda de la Copa Sudamericana. En la ida, disputada en Avellaneda, el Rojo se impuso 1-0 con gol de Leandro Fernández. RECOPA SUDAMERICANA Flamengo de Brasil derrotó 3-0 como local a Independiente del Valle de Colombia y se coronó campeón de la Recopa Sudamericana (global de 5-2), trofeo que disputan los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. COPA LIBERTADORES Barcelona de Ecuador goleó 4-0 a Cerro Porteño de Paraguay (global 5-0) y de esa manera accedió a la fase de grupos e integrará la Zona A junto a Flamengo de Brasil, Independiente de Valle de Ecuador y Junior de Colombia. El otro equipo que superó al Fase Previa fue Inter de Porto Alegre, que venció 1-0 a Deportes Tolima y se suma al Grupo E junto a Gremio de Porto Alegre, Universidad Católica de Chile y América de Cali. COPA ARGENTINA En el segundo partido de la edición 2020 se dio la primera sorpresa: Talleres de Remedios de Escalda (equipo de la Primera B Metropolitana) venció 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata y avanzó a los 16vos de Final, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Temperley. En el Tiburón, que presentó mayoría de suplentes, no estuvo el campanense Nazareno Solís entre los convocados. El martes, en el inicio de esta Copa Argentina 2020, Gimnasia de La Plata había eliminado a Sportivo Barracas; mientras esta noche se jugará el tercer partido de primera ronda: desde las 20.05 se enfrentarán Patronato de Paraná e Instituto de Córdoba. CHAMPIONS LEAGUE Ayer, en el cierre de los partidos de ida de los Octavos de Final, Manchester City venció 2-1 como visitante a Real Madrid con goles de Gabriel Jesus y Kevin De Bruyne (de penal) después que el local comenzara ganando con tanto de Isco. En tanto, en Francia, Lyon superó 1-0 a Juventus con gol de Tousart. Los otros duelos de ida de estos Octavos de Final fueron: Borussia Dortmund 2-1 Paris Saint Germain, Atalanta 4-1 Valencia, Atlético Madrid 1-0 Liverpool, Napoli 1-1 Barcelona, Tottenham 0-1 Leipzig y Chelsea 0-3 Bayern Munich. EUROPA LEAGUE Rangers de Escocia se convirtió en el primer clasificado a Octavos de Final tras vencer ayer 1-0 a Braga en Portugal (global de 4-2). Hoy se definirán los restantes 15 equipos que avanzarán a dicha instancia con los duelos: Basel (3) vs APOEL (0), LASK (1) vs AZ Alkmaar (1), Porto (1) vs Bayern Leverkusen (2), Sevilla (1) vs CFR Cluj (1), Manchester United (1) vs Brujas (1), Salzburgo (1) vs Frankfurt (4), Celtic (1) vs Copenhague (1), Ajax (0) vs Getafe (2), Espanyol (0) vs Wolverhampton (4), Malmo (1) vs Wolfsburgo (2), Basakesehir (1) vs Sporting Lisboa (3), Benfica (1) vs Shaktar (2), KAA Gent (0) vs Roma (1), Arsenal (1) vs Olympiakos (0) e Inter (2) vs Ludogorets (0).



27 de Febrero de 2020

