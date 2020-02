Cayó 81-66 ante Sportivo por la 6ta. fecha de la segunda fase del Provincial de Clubes. Mañana recibe a Independiente de Tandil.

Ya sin posibilidades de acceder al repechaje para los playoffs, Ciudad de Campana perdió 81-66 como visitante frente a Sportivo Pilar por la sexta fecha de la Zona B de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2019/20.

De esta manera, el Tricolor cosechó su quinta derrota consecutiva en el certamen y quedó condenado al último puesto de su grupo en esta segunda fase. Así, mañana viernes estará cerrando su participación en este certamen cuando reciba la visita de Independiente de Tandil, líder de la Zona B y ya clasificado a los Cuartos de Final.

En Pilar, el CCC volvió a dar batalla a lo largo del juego e, incluso, después de un buen arranque (comenzó 11-4 arriba), también en el desarrollo del segundo cuarto estuvo al frente en el marcador (25-23).

Pero el Rojo reaccionó rápido con triples de sus figuras (Lautaro Expósito y Francisco Ruiz) y a partir de ese momento dominó el tanteador, aunque recién pudo quebrar el juego en la parte final del último cuarto, cuando del 61-58 pasó al 81-66 final gracias a un parcial de 20-8.

Los demás resultados de la sexta fecha de la Zona B fueron: Independiente de Tandil 87-69 Independiente de Zárate; Platense de La Plata 76-77 Social Alejandro Korn; Costa Sud de Tres Arroyos) 78-81 Pueblo Nuevo de Olavarría.

Así, las posiciones de esta Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente de Tandil (14-4; 78%); 2) Sportivo Pilar (10-6; 62%); 3) Platense de La Plata (9-7; 56%); 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (10-8; 55%); 5) Independiente de Zárate (8-8; 50%); 6) Costa Sud de Tres Arroyos (7-11; 39%); 7) Social de Alejandro Korn (6-10; 37%); y 8) Ciudad de Campana (4-12; 25%).

De esta tabla, los dos primeros avanzan directamente a los Cuartos de Final, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto jugarán un repechaje contra los posicionados en los mismos lugares en la Zona A.

La séptima y última fecha de esta Zona B se jugará este viernes y tendrá los siguientes enfrentamientos: Ciudad de Campana vs Independiente de Tandil, Social de Alejandro Korn vs Sportivo Pilar, Pueblo Nuevo de Olavarría vs Platense de La Plata e Independiente de Zárate vs Costa Sud de Tres Arroyos.

En tanto, por la Zona A, la sexta jornada dejó los siguientes resultados: Regatas de San Nicolás 89-80 Blanco y Negro de Coronel Suárez; Atenas de La Plata 75-57 Sporting de Mar del Plata; Sarmiento de Coronel Suárez 87-83 Racing de Olavarría; y Belgrano de San Nicolás 81-59 Colón de Chivilcoy.

En esta Zona A, las posiciones son: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (14-4; 78%); 2) Atenas de La Plata (11-5; 69%); 3) Regatas de San Nicolás (10-6; 62%); 4) Blanco y Negro de Coronel Suárez (11-7; 61%); 5) Belgrano de San Nicolás) (9-7; 56%); 6) Racing de Olavarría (6-12; 33%); 7) Colón de Chivilcoy (5-11; 31%); y 8) Sporting de Mar del Plata (4-14; 22%).

Por la séptima y última fecha de esta zona jugarán: Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Belgrano de San Nicolás; Colón de Chivilcoy vs Sarmiento de Coronel Suárez; Racing de Olavarría vs Atenas de La Plata; y Sporting de Mar del Plata vs Regatas de San Nicolás.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

SPORTIVO PILAR (81): Santiago Sicardi (8), Lautaro Expósito (22), Juan Pablo Cáceres (14), Nahuel Mas (2) y Alejandro Mena (2) (FI); Francisco Ruiz (20), Alejandro Irigoyen (7), Guido Galvagno (0), Leandro Basterrica (6), Franco Petruzzi (0) y Julián Mendoza (0). DT: Marcelo Asturiano.

CIUDAD DE CAMPANA (66): Federico Michelini (11), Francisco Santini (18), Matías Nieto (13), Alejo Fioretto (7) y Damián Camejo (11) (FI); Gonzalo Michelini (2) y Bernardo Laguzzi (4). DT: Sebastián Silva.

PARCIALES: 13-14 / 23-17 (36-31) / 18-19 (54-50) / 27-16 (81-66).

JUECES: Luciano Yaman y Matías Dell´Aquila.

GIMNASIO: Sportivo Pilar.