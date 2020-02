El piloto campanense continuará en la categoría después de haberse bajado el año pasado. Luego de tantas idas y vueltas, de dudas y falta de definiciones en el verano, finalmente se tomó la decisión: Tobías Amarillo continuará corriendo en la categoría Kart Plus en esta nueva temporada después de haberse bajado el año pasado cuando faltaban algunas fechas y todavía estaba con posibilidades de campeonar. Tras una reunión puertas adentro, el equipo mantuvo una charla con los dirigentes de la categoría y superados algunos temas, luego de las aclaraciones correspondientes, se tomó la determinación de volver a ese primer amor, donde Tobías comenzó su carrera deportiva. Esto contó con la gran colaboración de Juan Tardito, quien acortó los caminos para este regreso del piloto campanense. Esto provocó que Tobías esté arrancando en la primera del año en el kartodromo de Zárate este fin de semana (29 de febrero y 1º de marzo). Por cuestiones de edad, a partir de este 2020, el joven de nuestra ciudad estará corriendo en la clase Juniors. Además, deja los motores de Santucho y contará ahora con la motorización de Quatrocci; mientras el chasis seguirá como el año anterior a cargo de Guerra. El pibe se mostró conforme de seguir en Kart Plus y sabe que arranca un nuevo desafío, en una clase en la que sus rivales serán mayores en cuanto a edad, una situación que el mismo Tobías quería probar desde el año anterior.



EL JOVEN DE CAMPANA COMPETIRÁ EN 2020 EN LA CLASE JUNIOR.



Karting:

Tobías Amarillo sigue en la Kart Plus

