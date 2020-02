Cristian y sus hijos Emiliano y Brian competirán este año en Kart Plus. Desde hace tiempo que la idea había tomado forma en el seno familiar y aunque el paso del tiempo fue desdibujando la posibilidad, sobre todo por el tema de no contar con los presupuestos acordes para tal emprendimiento, finalmente Cristian, Emiliano y Brian Falivene serán de la partida en la categoría Kart Plus. La intención cuenta con los avales de Alejandra, esposa de Cristian y mamá de los chicos, quien aceptó con gusto, porque le apasiona este mundo del automovilismo. Para esta experiencia, Cristian utilizará el karting con el cual Emiliano ganó el campeonato el año pasado, mientras que "Emi" se presentará con un chasis nuevo, al tiempo que Brian saldrá a pista con un tercero que se acaba de armar, contando con su propio equipo que tiene, entre otros, como asesor y colaborador a Eduardo Kosco, ex piloto de categoría zonales, quien además es el cuñado de Cristian. Queda claro que los Falivene están a pleno de cara al arranque del campeonato, en un momento que siempre desearon concretar. Sin duda, algo muy original que tiene un antecedente actual en los hermanos Suárez, también con tres familiares corriendo el mismo fin de semana, en el mismo lugar y en la misma categoría.

DE IZQUIERDA A DERECHA, EDUARDO KOSCO, EMILIANO, BRIAN Y PAPÁ CRISTIAN JUNTO A UN COLABORADOR.



Karting:

Los Falivene y una propuesta muy original

