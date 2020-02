Breves: Deportivas

DOS EN CUARTOS En el ATP 250 que se disputa en Santiago de Chile, sobre polvo de ladrillo, dos tenistas argentinos ya aseguraron su lugar en los Cuartos de Final. El primero en avanzar fue Federico Delbonis, que superó ayer 7-6 y 6-3 al italiano Salvatore Caruso y se enfrentará ahora con el noruego Casper Ruud, campeón del Argentina Open, quien venció 6-4 y 7-5 al chileno Alejandro Tabilo. Luego siguió sus pasos Renzo Olivo al derrotar 5-7, 7-6 y 7-6 al uruguayo Pablo Cuevas. Su próximo rival será el boliviano Hugo Dellien, que eliminó al chileno Marcelo Barrios. Este jueves, un tercer argentino podría meterse en los Cuartos de Final, dado que el cordobés Juan Ignacio Lóndero enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild por los Octavos. En tanto, los que ya quedaron eliminados de este certamen son Facundo Bagnis, Federico Coria y Leonardo Mayer. EQUIPO CONFIRMADO El 6 y 7 de marzo, Argentina enfrentará a Colombia como visitante por la clasificación a la instancia final de la Copa Davis 2020. Para este compromiso, el capitán Gastón Gaudio no podrá contar con Diego Scwartzman (se desgarró en el Argentina Open) y convocó a Guido Pella (quien actualmente tampoco está jugando por lesión), Juan Ignacio Londero, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Máximo González. SE RETIRÓ SHARAPOVA A los 32 años, la rusa Maria Sharapova confirmó su retiro del tenis profesional después de una carrera que le permitió ganar cinco Grand Slams (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia Open 2008 y Roland Garros 2012 y 2014) y alcanzar el N° 1 del ranking mundial. Sin embargo, el final de su carrera quedó marcado por un doping positivo de melonium durante el Abierto de Australia 2016. Por ello debió cumplir una suspensión de 15 meses y, a su regreso, ya no pudo reencontrarse ni física ni tenísticamente con su mejor versión. CAMPAZZO BRILLA En el adelanto de la 26ª fecha de la Euroliga, Facundo Campazzo condujo al Real Madrid (2º con record de 20-6) a una nueva victoria: anotó 14 puntos y brindó 10 asistencias en el triunfo 96-78 sobre Panathinaikos de Grecia. Los otros argentinos de la Casa Blanca también tuvieron destacados aportes: Gabriel Deck sumó 13 puntos y 4 rebotes, mientras Nicolás Laprovittola agregó 10 puntos y 6 asistencias. Hoy jueves, el Barcelona (19-6) de Leandro Bolmaro visita al CSKA Moscú, mientras que mañana viernes, Armani Exchange Milan (11-14) de Luis Scola juega en Lituania ante Zalgiris Kaunas. CORONAVIRUS I El partido entre Irlanda e Italia que se debía disputar este sábado por el tradicional torneo de rugby Seis Naciones fue suspendido ayer como medida preventiva debido a la epidemia de coronavirus, que se originó en China y se expande por numerosos países del mundo, con particular foco en Italia. CORONAVIRUS II El comité organizador de Tokio 2020 afirmó ayer que, ante la epidemia de coronavirus, la posibilidad de una decisión sobre la realización de los Juegos Olímpicos "no necesariamente es la visión colectiva del Comité Olímpico Internacional" (COI) e insistió en que se desarrollarán en las fechas programadas. La declaración sale al paso de comentarios hechos por el canadiense Dick Pound, decano del COI, quien en una entrevista con la agencia estadounidense AP afirmó que si el brote de coronavirus se convierte muy peligroso para los Juegos Olímpicos los organizadores posiblemente opten por cancelarlos, en lugar de aplazarlos.



27 de Febrero de 2020

