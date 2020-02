P U B L I C



Teniendo presente que el mejor resultado con respecto a los piques y capturas se venían dando por la noche y después de nuestra última nocturna tan exitosa en aguas del Paraná Bravo no dudé en organizarme para repetir la misma. En esta oportunidad contaría con la compañía y colaboración de Gustavo Sandoval quien aparte es auspiciante de nuestro programa desde nuestros comienzos. Estando él de vacaciones coordinamos una nocturna desde el martes por la tarde al miércoles por la madrugada, así fue que emprendimos el viaje realizando nuestra primera parada en busca de carnadas en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde en Carnadas El Toro nos proveímos de lo necesario para esta nocturna. En la guardería del camping recreo Keidel donde tengo mi embarcación una vez con todo a bordo salimos aguas abajo del Guazú para llegar a la boca del Bravo y de ahí a pocos minutos fondearnos como siempre lo hacemos en una profundidad media de unos siete metros, teniendo siempre a tiro de caña aguas adentro profundidades de catorce a dieciocho metros y hacia la costa profundidades medias de entre los siete y tres metros, lo que nos posibilita buscar en la noche las distintas especies. A todo esto realmente no tenía muchas expectativas de un buen pique debido a que en esta semana había luna llena y se supone que con esta luna el pique es escaso o muy remiso. De todas formas era el día que habíamos fijado y ahí estábamos, realmente nos costó un poco llegar al sector de pesca debido a las fuertes ráfagas de viento del sector Este el que una vez fondeados también nos hamacaba la embarcación debido a la marejada. De cualquier forma realizando generosos encarnes con tripa de pollo los piques de pati de entre los ochocientos gramos y un kilo de peso no se hicieron esperar, curiosamente no se daban en los equipos encarnados con lombrices. Así comenzó la jornada promediando las dieciocho horas realmente era una captura de pati tras otra donde también se sumaron bagres del tipo picudito de excelentes portes, algunos armaditos de kilo y las infaltables marietas descarnadoras. Al caer el sol en los equipos encarnados con masa y maíz fermentado se comenzaron a dar lindos ejemplares de bogas, en realidad muchas capturas fueron con devolución inmediata por no dar ni la medida ni el peso se daban muchas de entre los ochocientos gramos y el kilo y medio, pero entre estas también algunos ejemplares llegaron a pesar entre los dos kilos y dos kilos y setecientos. La noche se presentó oscura y cerrada hasta que promediando la medianoche la luna llena apareció por el sector Este iluminando el majestuoso Paraná Bravo en toda su inmensidad, a lo cual pensé que bueno se terminó la pesca, nada más errado a lo contrario de lo que supuse el pique se incentivó muchísimo, pero fue necesario para tener capturas pescar con un solo equipo y tenerlo en la mano para de esta forma sentir el sutil pique de las bogas de lo contrario nuestros anzuelos salían completamente descarnados y sin capturas. Gustavo por su parte coronó la jornada con un doblete de bogas las cuales fue muy difícil subir a bordo debido a que para bonetearlas hubo que esperar el momento justo de que se encontraran juntas. De esta forma y promediando las seis de la mañana con los primeros rayos de luz emprendimos el regreso con la satisfacción de la nocturna vivenciada habiendo comprobado que con luna llena también se pesca. En nuestro programa televisivo Nº 816 te mostramos todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelentes ejemplares de bogas en la noche por el Paraná Bravo



Semanario del Pescador:

Noche de luna y excelentes capturas

Por Luis María Bruno

