Es el hecho de ser incapaz de resistir los impulsos a jugar, lo cual puede llevar a graves consecuencias personales o sociales. Es una adicción a los juegos de azar llamada también Jugador compulsivo o Jugador patológico. Juego patológico o ludomanía; Juego compulsivo; Adicción al juego. Muchas personas disfrutan de los juegos de azar, ya sea apostándole a un caballo o jugando al póquer por Internet. La mayoría de las personas que juega no tiene ningún problema, pero algunas otras pierden el control sobre el juego. Los signos de que existe un problema incluyen: - Pensar continuamente en el juego, - Mentir acerca del juego, - Utilizar tiempo familiar o laboral para juego, - Sentirse mal después de jugar pero no dejar de hacerlo y - Jugar con el dinero que se necesita para otras cosas. Muchas personas pueden controlar el juego compulsivo con medicinas y terapia. Los grupos de apoyo también pueden ser de ayuda. Causas, incidencia y factores de riesgo La ludopatía generalmente empieza a comienzos de la adolescencia en los hombres y entre los 20 y 40 años en las mujeres. La ludopatía a menudo involucra comportamientos repetitivos. Las personas con este problema tienen dificultad para resistirse o controlar el impulso a jugar. Aunque comparte características del trastorno obsesivo compulsivo, la ludopatía probablemente es una afección diferente. En las personas que desarrollan ludopatía, el juego ocasional lleva al juego habitual. Las situaciones estresantes pueden empeorar los problemas del juego. Síntomas Las personas que sufren de ludopatía muchas veces se avergüenzan de ello e intentan que los demás no se enteren de su problema. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association) define a la ludopatía como el comportamiento que consta de cinco o más de los siguientes síntomas: Cometer delitos para conseguir dinero para jugar, Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar, Jugar para escapar de los problemas o de sentimientos de tristeza o ansiedad, Apostar mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las pérdidas previas y Haber tenido muchos intentos infructuosos por jugar menos o dejar de jugar, entre otros. Diagnóstico Se puede utilizar la historia y la evaluación psiquiátricas para hacer el diagnóstico de la ludopatía. Las herramientas de detección, como las 20 preguntas de Gamblers Anonymous, pueden ayudar con el diagnóstico. Tratamiento El tratamiento de las personas con ludopatía comienza con el reconocimiento del problema. Dado que la ludopatía se asocia a veces con la negación del problema, muchas veces estas personas se niegan a aceptar que están enfermas o que necesitan tratamiento. La mayoría de los ludópatas comienzan el tratamiento bajo presión ejercida por otros, más que por haber aceptado voluntariamente la necesidad de tratamiento. Complicaciones Las complicaciones pueden abarcar: Problemas de consumo de drogas y alcohol, Ansiedad, Depresión, Problemas financieros, sociales y legales (incluyendo una bancarrota, divorcio, pérdida del trabajo, ir a prisión), Ataques cardíacos (a raíz del estrés y la excitación del juego) e Intentos de suicidio. El hecho de obtener el tratamiento adecuado puede ayudar a prevenir muchos de estos problemas. Fuente: http://www.proyecto-salud.com.ar/

