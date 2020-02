La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Colisionan camión y colectivo en la Panamericana







Fue ayer por la tarde y demoró a 20 pasajeros que viajaban desde Retiro a Rosario. No hubo heridos, sólo daños materiales. Ayer, cuando caía la tarde, un camión y un colectivo colisionaron a la altura del kilómetro 60 de la Ruta 9 entre un camión de la empresa de logística Laurenzano y un colectivo de larga distancia del Expreso Argentina que transportaba a 20 pasajeros desde Retiro hasta Rosario. El camión, que iba por la mano lenta, realizó una brusca maniobra de sobrepaso y con el extremo posterior izquierdo le pegó al frente del colectivo, deformando su carrocería y rompiendo parte del parabrisas. No hubo lesionados, salvo el chofer que se encontraba manejando en ese momento quien recibió un golpe en una de sus rodillas y fue asistido en el lugar por un móvil del SAME. También intervinieron Defensa Civil, Comando Patrulla Campana zona 10 y una unidad de Bomberos Voluntarios de Escobar. Los 20 pasajeros continuaron su viaje tiempo después al abordar un colectivo de la empresa Chevallier y las encomiendas fueron cargadas en otro transporte del Expreso Argentina que llegó tiempo después.

El accidente demoró a 20 pasajeros que viajaban desde Retiro a Rosario. No hubo heridos, sólo daños materiales.





A pesar de la deformación del colectivo, sólo el chofer recibió un golpe en una de sus rodillas.





El camión involucrado en el choque.

#Dato Choque de camión y micro en #Panamericana Km 60 a provincia. 19 hs. El camión de Laurenzano esquivó una camioneta y golpeó al Expreso Argentina en carril central. Un chófer con golpe en la rodilla asistido por SAME. Bomberos Escobar, Ausol, CP zona 10, DC #Campana + pic.twitter.com/GEcZE9DSsT — Daniel Trila (@dantrila) February 28, 2020 #Dato [hilo] choque de camión y micro en #Panamericana Km 60. Coordinó tareas Andrés Cesario jefe de Autopistas del Sol, junto a Bomberos, CP zona 10 y DC, #Campana transfirieron 20 pasajeros a un Chevallier, a la brevedad llegó la grúa para retirar el micro de Expreso Argentina pic.twitter.com/fgh0JLGoXb — Daniel Trila (@dantrila) February 28, 2020

