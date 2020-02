La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 "Los insultos lamentablemente son diarios, pero esto ya pasó a mayores"







Así se expresó la secretaria del consultorio médico agredida el miércoles, en un episodio que quedó registrado en su celular y tuvo repercusión nacional. El video de un hombre agrediendo de manera salvaje a la secretaria de consultorios médicos céntricos puso a Campana de nuevo en el plano nacional, luego que el episodio recibiera amplia cobertura mediática. Este jueves la víctima, identificada como Cecilia, manifestó: "Los insultos, lamentablemente ya son diarios. Pero esto ya pasó a mayores". La agresión, que se produjo en un complejo de consultorios médicos de donde atienden prestadores de PAMI, quedó registrado gracias a un video que la empleada administrativa grabó con su celular. "Dame las recetas porque te reviento un ojo", le advirtió el agresor a la secretaria, mientras ella lo apuntaba con el celular desde el otro lado del mostrador. "Hágalo y yo tranquilamente lo denuncio", respondió Cecilia. Molesto porque la secretaria no tenía las recetas que el hombre buscaba, comenzaron los insultos y finalmente llegó un manotazo a la cara, que alarmó a todos los presentes. Un paciente que se encontraba en el lugar intercedió en su defensa, pero el hombre agarró una tijera del escritorio y amenazó con atacarlo. "¿Quién se creen que son ustedes?", repetía el agresor. Cecilia dijo no conocer a su atacante y reconoció que las situaciones de violencia son frecuentes. "Los insultos, lamentablemente ya son diarios. Pero esto ya pasó a mayores. Hice la denuncia ante el PAMI y la fiscalía. Hoy voy a ir a hacer la denuncia en la comisaría de violencia de género", manifestó la mujer. "Hoy mi vieja en su trabajo sufrió este episodio de violencia, le pegaron, luego este sujeto agarró una tijera y empezó a amenazar a otras personas sin motivo alguno. Nada justifica la violencia a la mujer ni a ninguna persona, esto se tiene que terminar", escribió en Twitter el hijo de la víctima, que ayudó a volver viral el video de la agresión, siendo compartido casi 8 mil veces. "Laburo en salud pública. Son re comunes estas situaciones. Nadie hace nada, no los podés denunciar porque el organismo no te acompaña. Al mes que viene vuelven y los tenés que atender como si nada", le respondió una usuaria.



El agresor, que dijo ser de La Josefa, buscaba recetas médicas.

Hoy mi vieja en su trabajo sufrió este episodio de violencia, le pegaron,luego este sujeto agarró una tijera y empezó a amenazar a otras personas sin motivo alguno. Nada justifica la violencia a la mujer ni a ninguna persona, esto se tiene que terminar. #Violencia #viral #campana pic.twitter.com/amM4569PSu — lucasss (@lucasnicolass_) February 26, 2020

