La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Un auto atropella una vecina en Paso y Bv. Sarmiento







Golpeó su cabeza contra un Ford K. Por suerte no sufrió lesiones de gravedad. Ayer a media mañana, una vecina que caminaba por el boulevard Sarmiento fue atropellada por un Ford K mientras cruzaba la calle Paso, golpeando su cabeza contra el parabrisas y cayendo al pavimento. Ya el SAME en el lugar, la inmovilizó y la trasladó hasta el Hospital Municipal donde fue atendida. En diálogo con nuestro cronista la conductora señaló que conducía a poca velocidad dado que se aproximaba a su domicilio, sobre Paso. Intervino personal de la Dirección de Tránsito y de Comando Patrulla Campana asignado a la zona 1.

La conductora del vehículo señaló que iba a poca velocidad dado que se aproximaba a su domicilio.

#Dato una señora de 73 años resultó con golpes en la cabeza al ser embestida por un Ford Ka en Paso esquina Sarmiento. Según la conductora del vehículo venía despacio llegando a su domicilio. SAME realizó el traslado al hospital, en tanto resguardaban CP zona 1 y Tránsito pic.twitter.com/3QY3HMH1iK — Daniel Trila (@dantrila) February 27, 2020

Un auto atropella una vecina en Paso y Bv. Sarmiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar