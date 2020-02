La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad

28 de Febrero de 2020







MEDIA SANCIÓN El Frente de Todos logró ayer aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que disminuye los "privilegios" de los regímenes especiales de jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos, con una dosis de zozobra y escándalo al inicio de la sesión por el quórum. Con 128 votos afirmativos y dos abstenciones (de los diputados del Frente de Izquierda), la iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada después de tres horas de debate y girada al Senado, donde será tratada una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias. La sesión corrió peligro y su inicio se demoró porque el oficialismo no lograba reunir el quórum reglamentario: Juntos por el Cambio ya había anticipado que no aportaría al quórum luego de que fuera rechazado su pedido para incluir una "cláusula transitoria" que garantizara que los jueces en edad jubilatoria pudieran acceder a los beneficios del sistema actual. Una vez que el Frente de Todos reunió 129 diputados, lo justo para el quórum, Juntos por el Cambio bajó al recinto pero se retiró un rato después, tras denunciar que la sesión era inválida porque el oficialismo había alcanzado el número con la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil. El ex gobernador bonaerense aclaró que recién tomará posesión de su cargo el 3 de marzo y Massa explicó que pese a que el nombramiento de Scioli ya fue aprobado por el Senado, la renuncia a la banca no se da hasta tanto "no es aceptada" por la Cámara, pero la oposición ya había empezado a retirarse del recinto. CORONAVIRUS El Servicio Nacional de Protección Civil de Italia confirmó ayer tres nuevos fallecimientos por coronavirus en aquel país, por lo que la cifra de muertes se elevó a 17, mientras que el papa Francisco encendió las alarmas al cancelar una actividad fuera del Vaticano por "una leve indisposición" en horas de la mañana. Se trata del país europeo más afectado por la epidemia: el número de contagios aumentó a 650, según los últimos datos difundidos, con 43 personas que se recuperaron de la enfermedad hasta el momento. Por su parte, el Sumo Pontífice generó preocupación al no asistir a un evento en la Basílica de San Juan de Letrán para la Liturgia Penitencial con el Clero Romano debido a una "leve indisposición", informó el vocero papal, Matteo Bruni. Sin embargo, el Santo Padre presidió luego la misa en la Santa Casa de Marta y poco después recibió en audiencia a los miembros del "Movimiento Católico Global del Clima". La salud del Papa Francisco despertó preocupación en el marco de la propagación del coronavirus en la región. El norte de Italia es la zona afectada, principalmente en Lombardía, donde hay 403 casos de COVID-19. APOYO SINDICAL La CGT y las CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma movilizarán afiliados de la mayoría de sus sindicatos el próximo domingo al Congreso, para acompañar el discurso que brindará el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, confirmó que el gremio que lidera, el de Sanidad, concentrará afiliados en la Plaza del Congreso y que "toda" la central obrera movilizará a integrantes de los distintos sindicatos que la componen. Por su parte, se espera que hagan lo propio los gremios cegetistas que se apartaron de la conducción, como el Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, y los de la Corriente Federal, que integran los Bancarios, entre otros.



Breves: Noticias de Actualidad

28 de Febrero de 2020

