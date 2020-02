La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Congreso de la Juventud Peronista de la Provincia en el Partido de La Costa







Fue en San Bernardo y con una gran concurrencia de militantes de toda la provincia. Fuerte respaldo a Axel Kicillof y a Alberto y Cristina. Este pasado martes se llevó a cabo el primer congreso del año 2020 de la Juventud Peronista Bonaerense. El encuentro tuvo cita en la ciudad de San Bernardo, pueblo del partido de la Costa y estuvo conducido por el joven Intendente del distrito Cristián Cardozo (37), el Secretario de Juventud del Partido Justicialista y Diputado Provincial Juan Miguel Gómez Parodi (32) y el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín (35). Dicho encuentro, enmarcado en la fecha de nacimiento del General Don José de San Martín y el ex presidente Néstor Kirchner, contó con una amplia participación de jóvenes desde la primera hasta la octava sección electoral, en donde se compartieron diferentes experiencias distritales. Nuestra ciudad fue representada por la militante de la Juventud Peronista en Buenos Aires y secretaria de Juventud del Partido Justicialista, Dana Carrara (27), quien sostuvo que: "una de las cuestiones expresadas en reiteradas oportunidades fue la escasa formación política que, últimamente, atraviesa nuestro partido". Seguidamente expresó: "estoy muy orgullosa de que nuestra querida JP, en Campana, no encuentre problemas en el desafío de la formación política. Desde los inicios, constantemente, tuvimos acceso a la formación, primero con el Instituto Gestar en donde nuestro compañero Germán Jendrulek (40) (Politólogo - Actual secretario de Adoctrinamiento del PJ Campana) oficiaba de profesor y posteriormente con el Ciclo de Formación Política Argentina, dictado por compañerxs, que tendrá su cuarta entrega este próximo sábado 29 de febrero en el Auditorio de la UOM - Campana a las 18.00 hs y estará a cargo de la Profesora de Historia, Gina Gulfo (28) y la Técnica en Minoridad y Familia, Ángeles Grattone (28), ambas militantes de la JP". Por otro lado, desde la organización de la Juventud Peronista en Buenos Aires, quien en esta oportunidad estuvo representada por los compañeros Emir Piumazzi (26) de Baradero, Macarena Guzmán (28) de San Fernando y Federico García Caffi (27) de Pilar, hicieron entrega de dos cerámicas pintadas con la imagen de San Martín al Intendente Cardozo y al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados Otermín en conmemoración al natalicio del General. En el encuentro la militante recalcó el importante trabajo que está llevando a cabo la diputada Soledad Alonso en nuestra ciudad, quien sostiene una óptima relación con los diputados presentes. Por último, sostuvo "Fue una hermosa jornada y me siento orgullosa y privilegiada por haber podido participar. Fue un honor poder hablar con Federico a quien comprometí a venir a Campana".







