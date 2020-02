La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Efemérides del día de la fecha: 28 de febrero







DÍA DEL BAILARÍN En este día se conmemora el nacimiento del reconocido bailarín Jorge Donn. Nacido en el año 1947, en El Palomar, Jorge comenzó su formación en la danza en la Escuela de Danza del Teatro Colón a los 8 años. En el año 1963 conoció al célebre bailarín y coreógrafo Maurice Béjart que en ese momento se encontraba en Buenos Aires con su compañía, "Ballet Siglo XX", presentándose en el Teatro Colón; frente a tal oportunidad, el bailarín argentino se presentó ante el francés con intención de integrar su compañía: "Béjart se quedó frío al verme: ´te dije que no tenía trabajo para ti´ [dijo] Insistí con suerte: uno de los chicos del elenco se había enfermado y accedió probarme. Fue lo mejor que podía sucederme en la vida." A partir de ese momento triunfó alrededor del mundo fascinando a los espectadores con su talento e inspirando a Béjart a crear 30 piezas especialmente para él: "Bhakti" (1968), "Nijinski, payaso de Dios" (1971), "Golestan: el jardín de las rosas" (1973), "Lo que el amor me dice" (1974), "Nuestro Fausto" (1975), "Leda" (1978) y "Adagietto" (1981), entre otras. En el año 1976 se convirtió en el director artístico de "Ballet Siglo XX" y fue invitado por George Balanchine para bailar como primera figura del New York City Ballet; más adelante, en el año 1979 recibió el importante premio "Dance Magazine Award." Sin embargo, lo que lo haría conocido en el país fue su actuación en la película "Los unos y los otros" (1981) de Claude Lelouch en la que popularizó su versión del "Bolero de Ravel." Por otra parte, en el año 1988 formó su propia compañía "L´Europa Ballet": "pienso seguir bailando todo lo que pueda y dedicarme a la enseñanza en la nueva escuela de Béjart. En el fondo, en lo único que pienso, es en dar todo lo que pueda de mí." Falleció el 30 de noviembre del año 1992 en Lausana, Suiza.



PRIMER RECITAL DE "QUEEN" EN EL PAÍS En tiempos marcados por la represión, la censura y la fuerte presencia de militar, la famosa banda británica arribó al país por primera vez en el marco de la gira "The Game Tour." Hacía tiempo que la posibilidad de incluir a Sudamérica se había presentado como un desafío cargado de incertidumbre para la banda: "queríamos una gira sudamericana. Pero desde hace 6 meses estamos trabajando en firme. ´Queen´ es mucha gente, cuesta mucho movernos" confesó Freddie Mercury a la revista "Pelo"; y John Deacon agregó: "para nosotros es muy importante entrar en contacto con distintos públicos para saber cómo reaccionan ante nuestro show." El anuncio de su llegada había tomado por sorpresa a los fanáticos que rápidamente se volcaron a las boleterías en busca de las codiciadas entradas que, en cuestión de escasas horas, se agotaron. Para sorpresa de los músicos, una gran multitud se había congregado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibirlos: "conocía bastante de Argentina pero jamás imaginé que fuéramos tan conocidos" comentó Mercury. Repleto con más de 50 mil personas, el Estadio José Amalfitani recibió a "Queen" con una prolongada ovación que retumbó por todo el estadio. Aquella noche del año 1981, los británicos tocaron "We will rock you", "Somebody to love", "Crazy little thing called love", "Bohemian Rhapsody", "Let me entertain you" y "Love of my life", entre otras. Foto: Revista "Pelo". DEBUT DE HURACÁN EN LA COPA LIBERTADORES Un día como hoy en el año 1974, Huracán debutaba en la Copa Libertadores. Bajo la dirección de César Luis Menotti y con importantes figuras como Miguel Ángel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa y Carlos Babington, entre otros, "El Globo" se había consagrado campeón del Torneo Metropolitano 1973 luego de una extraordinaria campaña que lo posicionó como uno de los primeros equipos clasificados en el campeonato internacional. Pertenecientes al Grupo A, el equipo de Parque Patricios se tendría que medir ante Rosario Central y los equipos chilenos Colo-Colo y Unión Española para avanzar en la competencia. Su debut fue frente a Rosario Central en un partido parejo que parecía dejar el marcador intacto en el 0 a 0 hasta que a los 89 minutos Eduardo Solari le dio la victoria a los "canallas." A pesar de este tropiezo, los siguientes partidos de "El Globo" fueron ganados con abundantes goles que los catapultaron a la semifinal, donde Independiente y Peñarol los eliminaron.





