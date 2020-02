Hoy se realiza la última clase abierta de folklore

Es dirigida por el profesor Nahuel Moreyra Silva y los vecinos pueden acercarse a partir de las 19 horas a la plaza Eduardo Costa. El Patio de las Américas durante casi dos meses se convirtió en una gran pista de baile de la mano del profesor Nahuel Moreyra Silva. Hoy se realizará la última clase abierta de folklore a partir de las 19 horas frente al palacio municipal donde además acompañará la jornada un espacio para los foodtrucks. Las clases se enmarcaron dentro de las propuestas de verano que promueve la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio. No solo se hacen presentes los "clásicos" alumnos del Taller Municipal de Folklore y Tango sino también ocasionales vecinos que pasan por el lugar y aprovechan para poner en "pausa" su habitual rutina sumándose a la propuesta. En su momento el profesor Moreyra, explicó que "estos encuentros de verano forman parte del trabajo que se realiza durante el año" y tienen como objetivo "brindarles a las personas para bailar folklore y disfrutar de un espectáculo en vivo" y agregó "la única condición es tener ganas de bailar y de disfrutar de un lindo momento. No importa si no saben bailar o si son chicos o grandes. Está abierto para todos los vecinos de Campana". El encuentro de este viernes contará con la presentación en vivo de artistas zonales y locales invitados. Por ejemplo; Alejandro Huella cantautor de la ciudad de Garín, Melina Carelli cantante joven, oriunda de nuestra ciudad y que está dando sus primeros pasos con el Folklore. Luego estará Florencia Abigail Álvarez (12 años) quien desde muy pequeña le gustó cantar pero recién hace un año comenzó a tomar clases de canto y a presentarse en algunas peñas locales y establecimientos escolares, para los actos en fechas patrias. Es alumna de la Escuela Municipal de Música y se está iniciando en el rubro con muchas ganas de crecer artísticamente. También participará el Ballet folklórica Peña Emanuel dirigido por la profesora Yamila Vantaggi y el cierre a cargo de Dúo de música folklórica Argentina, conformado por Francisco Penacino (campanense) y Luciano Vicenti (de Matheu); "tuvieron la idea de juntar sus voces y guitarras, para interpretar un repertorio popular de danzas nacionales tanto del norte, como del centro y sur del país, respetando y difundiendo la música, y danza de nuestras raíces". Gran oportunidad para disfrutar de nuestra danza popular y de compartir un agradable momento al aire libre y en el corazón de la ciudad.



Dúo de música folklorica Argentina, conformado por Luciano Vicenti y Francisco Penacino.





Florencia Abigail Álvarez (12 años) es alumna de la Escuela Municipal de Música.



Hoy se realiza la última clase abierta de folklore

