El encuentro se jugará en Ensenada desde las 17.00 con arbitraje de Martín Molina. La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera D estará comenzando mañana sábado y tendrá a Puerto Nuevo jugando el lunes como visitante frente a Defensores de Cambaceres. El encuentro, que comenzará a las 17.00 en el estadio 12 de Octubre de Ensenada, será arbitrado por Martín Molina. En su última presentación, el Auriazul igualó 1-1 con Centro Español como local después de no poder aprovechar la ventaja de jugar el segundo tiempo con dos hombres de más y tampoco poder convertir un penal a los 49 minutos de ese complemento, cuando el partido todavía estaba 1-0 a su favor. En este encuentro, el marcador central Sandro Areco volvió a ser expulsado por doble amonestación (deberá cumplir una fecha de suspensión) y, por ello, el DT Martín Correa deberá volver a retocar la zaga central. Las alternativas con las que cuenta el entrenador para ese puesto son Kevin Redondo (ya jugó allí en la victoria frente a Juventud Unida), Raúl Colombo o Nahuel Gerez. El Portuario cuenta con 4 puntos en su haber y así comparte el 5º puesto junto a Central Ballester, mientras que Defensores de Cambaceres está 4º con 6 unidades después de su victoria 2-1 sobre Yupanqui como visitante que cerró la programación de la tercera fecha.

PUERTO NUEVO IGUALÓ 1-1 CON CENTRO ESPAÑOL COMO LOCAL EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA CAPN). CLAUSURA - FECHA 4 SÁBADO - 17.00 horas: Muñiz vs Juventud Unida / Nicolás Kresta DOMINGO - 17.00 horas: Centro Español vs Dep. Paraguayo / Guido Mascheroni - 17.00 horas: Central Ballester vs Lugano / Nestor Barrios LUNES - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Puerto Nuevo / Martín Molina - 17.00 horas: Claypole vs Yupanqui / Marcos Recalde - 17.00 horas: Sportivo Barracas vs Atlas / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Liniers vs Argentino (R) / Nicolás Mastroieni #PuertoNuevo El lunes visitará a Defensores de Cambaceres por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera D. El árbitro del encuentro será Martín Molina. El Auriazul igualó 1-1 con Centro Español en su última presentación (Foto: Andrés Rajoy Riva / Prensa CAPN). pic.twitter.com/fF0IIdrPUV — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 26, 2020

