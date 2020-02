Las Campanas y La Esperanza juegan el sábado; La Josefa, el domingo.

La organización de la Copa Federación Norte 2020 confirmó la programación de los partidos de ida de los Octavos de Final que se disputarán este fin de semana. Y de esa manera quedaron establecidos los encuentros que disputarán los tres equipos de nuestra ciudad.

Atlético Las Campanas será el encargado de abrir la acción de estos Octavos de Final: recibirá a Central Buenos Aires de Zárate el sábado desde las 12.00 horas en cancha de Puerto Nuevo.

Por su parte, Defensores de La Esperanza también será local el sábado, pero volverá a hacer de anfitrión en cancha de Belgrano de Zárate, donde enfrentará a Estrada FC de Zárate desde las 17.30 horas.

Finalmente, La Josefa recibirá a Paraná de San Pedro el domingo desde las 12.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo.

Los restantes partidos de este fin de semana serán: CUSA de Salto vs 9 de Julio de Chacabuco (sábado 17.00 horas), Independencia de San Pedro vs Fundición de Baradero (domingo 17.30 horas), Belgrano de Zárate vs Banfield de San Pedro (domingo 18.30), Racing de Chacabuco vs Sports de Salto (domingo 19.00) y Sportivo Barracas de Colón vs River de Chacabuco (domingo 20.00).