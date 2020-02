La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Breves: Fútbol

JUEGA BOCA Hoy se pondrá en marcha la 22ª y anteúltima fecha de la Superliga. A partir de las 19.00 horas, Racing Club recibirá la visita de Newells en un duelo de dos equipos que buscan la clasificación a la Copa Libertadores 2021. En tanto, desde las 21.10, Boca Juniors intentará darle alcance al líder River Plate (que juega mañana) cuando visite a Colón en Santa Fe. INDEPENDIENTE AGÓNICO Anoche, Independiente se salvó de sumarle otro golpe más a su difícil presente en tiempo adicionado, gracias al gol que convirtió Fabricio Bustos a los 48 del segundo tiempo y que significó el descuento en la derrota 2-1 frente a Fortaleza en Brasil. Ese tanto, junto al triunfo 1-0 conseguido como local en Avellaneda, le permitió al Rojo avanzar a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. Con este resultado, el balance para los equipos argentinos en la primera ronda de este certamen fue positivo: avanzaron Vélez, Lanús, Unión e Independiente, mientras que Argentinos y Huracán quedaron eliminados. COPA LIBERTADORES Guaraní de Paraguay derrotó 2-1 como local a Palestino de Chile (3-1 el global) y se convirtió en el último equipo en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Integrará la Zona B que compartirá con Palmeiras de Brasil, Tigre y Bolívar de Bolivia, ante el que debutará el próximo miércoles. COPA ARGENTINA Patronato de Paraná se convirtió en el tercer equipo que avanzó a los 16vos de Final después de vencer 5-3 en los penales a Instituto en un partido disputado ayer en el estadio de Unión de Santa Fe, donde los 90 minutos terminaron igualados 1-1. Ahora, el conjunto de la capital entrerriana esperará por el vencedor del duelo entre Lanús y Real Pilar. Anteriormente, Gimnasia de La Plata (2-0 a Sportivo Barracas) y Talleres de Remedios de Escalada (3-1 a Aldosivi de Mar del Plata) ya habían clasificado a la segunda ronda de esta nueva edición de la Copa Argentina. PRIMERA B NACIONAL La cuarta fecha de la segunda rueda se pone en marcha hoy con dos partidos de la Zona B: desde las 17.05 horas, el sorprendente Defensores de Belgrano recibe al colista All Boys, mientras que a partir de las 19.00, Tigre buscará en Victoria su recuperación ante Gimnasia de Jujuy, en un duelo que podría definir la salida de Néstor Gorosito como DT del Matador. GOLES ARGENTINOS Ayer, en los partidos revancha de los 16vos de Final de la Europa League, tres futbolistas argentinos festejaron goles: Jonathan Calleri marcó por triplicado en la victoria 3-2 de Espanyol sobre Wolverhampton que igualmente no le alcanzó al conjunto catalán (había perdido 4-0 en la ida); Lucas Alario volvió a convertir para el Bayern Leverkusen, que le ganó 3-1 como visitante al Porto de Portugal y cerró 5-2 la serie a su favor; y Luciano Vietto anotó nuevamente para el Sporting Lisboa, que sufrió una sorpresiva eliminación en tiempo extra frente al Basaksehir, al que había derrotado 3-1 en la ida (ayer terminó cayendo 4-1). A Octavos de Final también avanzaron Basilea de Suiza, LASK, Sevilla, Manchester United, Copenhague, Getafe (eliminó a Ajax de Holanda), Wolfsburgo, Shakthar, Roma, Rangers, Olympiakos (sacó al Arsenal de Inglaterra) e Inter de Italia. Resta definirse la llave Salzburgo vs Frankfurt, que ganó 4-1 en la ida.



