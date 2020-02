La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Básquet:

El Tricolor juega su último partido del Torneo Provincial 2019/20, que a la vez marcará el final del ciclo del entrenador en la institución. Su reemplazante será Martín Trovellesi. Por la séptima y última fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Mayores 2019/20, Ciudad de Campana estará recibiendo esta noche a Independiente de Tandil en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. En cuanto a lo deportivo, el encuentro no ofrece mayores atractivos: el Tricolor ya está eliminado y condenado al último puesto de la Zona B, mientras que el Rojo ya tiene asegurado el primer lugar y, de esa manera, su pase directo a los Cuartos de Final. Por eso, el foco de la noche estará puesto en la despedida de Sebastián Silva, quien ha sido el entrenador principal del CCC desde enero de 2018, cuando asumió para la segunda rueda de la segunda fase del Provincial de Mayores 2017/18. Los motivos de su alejamiento, según le explicó a La Auténtica Defensa, pasan por cuestiones de tiempo a raíz de cambios que ha experimentado en su otro trabajo en una distribuidora en Pilar. "Me voy muy bien con todos, con los dirigentes, con el staff de entrenadores y los jugadores. No tengo más que palabras de agradecimiento por esta oportunidad", contó Silva, quien realizó un balance de este paso por Ciudad de Campana: "Fue altamente positivo. Fue un ciclo en el que competimos al nivel que nos propusimos, tanto en el Provincial de Mayores como en la Liga Junior y en los diferentes torneos de las Asociación de Zárate-Campana (ABZC). Quizás, en este Provincial 2019/20, con el recorte presupuestario que se realizó desde la dirigencia del club, se batalló hasta donde se pudo, después de un torneo en el que nos quedamos a un juego del Final Four en lo que fue nuestra única derrota como local de ese campeonato". El reemplazante de Silva será Martín Trovellesi, quien ya viene trabajando en las divisiones formativas de la institución y ahora quedará a cargo de la categoría Sub 19 y la Primera División, al menos de cara al Torneo Oficial 2020 de la ABZC. De larga y gran trayectoria como jugador en la Liga Nacional y el Torneo Nacional de Ascenso, "Tincho" cerró su carrera profesional disputando varias ediciones del Torneo Provincial de Mayores con el Tricolor. Ahora, ya no como base sino como entrenador, volverá a tener la responsabilidad de conducir al primer equipo del CCC. PROVINCIAL Esta séptima y última fecha de la Zona B del Provincial se jugará íntegramente este viernes y, además de Ciudad de Campana vs Independiente de Tandil, tendrá los siguientes enfrentamientos: Social de Alejandro Korn vs Sportivo Pilar, Pueblo Nuevo de Olavarría vs Platense de La Plata e Independiente de Zárate vs Costa Sud de Tres Arroyos. Las posiciones de esta Zona B se encuentran de la siguiente manera: 1) Independiente de Tandil (14-4; 78%); 2) Sportivo Pilar (10-6; 62%); 3) Platense de La Plata (9-7; 56%); 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (10-8; 55%); 5) Independiente de Zárate (8-8; 50%); 6) Costa Sud de Tres Arroyos (7-11; 39%); 7) Social de Alejandro Korn (6-10; 37%); y 8) Ciudad de Campana (4-12; 25%). En tanto, por la Zona A jugarán: Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Belgrano de San Nicolás; Colón de Chivilcoy vs Sarmiento de Coronel Suárez; Racing de Olavarría vs Atenas de La Plata; y Sporting de Mar del Plata vs Regatas de San Nicolás. Las posiciones en este grupo son: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (14-4; 78%); 2) Atenas de La Plata (11-5; 69%); 3) Regatas de San Nicolás (10-6; 62%); 4) Blanco y Negro de Coronel Suárez (11-7; 61%); 5) Belgrano de San Nicolás) (9-7; 56%); 6) Racing de Olavarría (6-12; 33%); 7) Colón de Chivilcoy (5-11; 31%); y 8) Sporting de Mar del Plata (4-14; 22%).

