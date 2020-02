La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/feb/2020 Karting:

Pablo Clérici, listo para el arranque de una nueva temporada de Kart Plus







El piloto de nuestra ciudad irá en busca de su segundo campeonato. Este fin de semana comienza una nueva temporada de la categoría Kart Plus y el campanense Pablo Clérici ya confirmó que estará en la primera fecha, a disputarse en el kartódromo de Zárate, desde donde intentará iniciar la búsqueda de su segundo campeonato. Ya el año anterior corrió en la clase Potenciada, en la que alcanzó el número 3 y ahora va en la búsqueda del gran objetivo: poder llevar el 1 en sus laterales. Para eso mantiene al mismo equipo del año pasado, con Rubén Alfonso en la planta impulsora y con Rubén Guerra en el chasis. El ex piloto de ALMA cuenta, además, con el asesoramiento y la colaboración de su padre Jorge, quien fuera campeón en la Clase 3 de ALMA y quien, ahora, aporta su experiencia a este emprendimiento familiar. Ya hubo una prueba y todo el equipo quedó conforme, por lo que se espera el fin de semana para el comienzo de un campeonato que cuenta con varios pilotos con posibilidades de pelear el torneo. Pablo también confirmo que tiene todo cerrado con sus sponsors para realizar toda la temporada y que eso también es importante por los tiempos que corren. Por eso agradeció especialmente el aporte de Pizzas Andys, Los Reyes del Colchón, Lubricentro Campana, Lucky Lion, Verdulería El Pelu, Lavadero Mr Wash, Farmacia Igoillo, MM Instalaciones Eléctricas y a Estudio Contable Clérici.



PABLO Y PAPÁ JORGE, QUIEN LO ASESORA TAMBIÉN DESDE SU EXPERIENCIA.



