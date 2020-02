Breves: Deportivas

MURIÓ BRAIAN TOLEDO

A los 26 años y a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito que protagonizó el miércoles por la noche con su moto en Marcos Paz, falleció el atleta Braian Toledo, quien fue finalista en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 en Lanzamiento de Jabalina. También había participado de Londres 2012 y dos años antes, había sorprendido al mundo al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010. También fue medalla de plata en el Mundial Junior de Barcelona 2011 y bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

La noticia conmocionó al mundo del deporte y generó infinitas muestras de dolor no sólo por su jerarquía como atleta sino también por su calidad humana y una historia de vida que ha emocionado cada vez que Toledo, nacido y criado en Marcos Paz, tuvo la oportunidad de contarla: "Cuando tenía 8 años, me levanté a la madrugada y escuché ruidos. Espié y estaba mi mamá llorando. Le pregunté qué le pasaba y no me decía. Le insistí hasta que me dijo: ‘Lloro porque no sé qué les voy a de comer mañana, a vos y a tu hermana’. No teníamos nada. Pero nada, nada, nada. La abracé y le dije: ‘No te preocupés, estamos todos bien, estamos juntos, yo te voy a ayudar’. En ese momento me cargué la mochila de mi casa, sentí que mi obligación era sacar adelante a mi familia. A mí me gusta dibujar, entonces en la escuela les completaba las carpetas de dibujo a mis compañeros. Ellos me pagaban 25 centavos. Me pasaba toda la noche haciendo dibujos, y con eso compraba un kilo de pan. No era mucho, pero al menos llegaba de la escuela con algo", le reveló a El Gráfico en una entrevista que le concedió a Martín Estévez en 2016.

En esa brillante nota, además, contó que vivía en una precaria vivienda, que debía caminar dos cuadras para cargar baldes de 20 litros de agua y también los abandonos de su padre y los maltratos de su madre. Tiempo después, cuando ya era un atleta de elite y su madre sufría problemas de salud, le construyó una nueva casa con sus propias manos junto a un amigo. Y luego, cuando ya tenía grandes sponsors detrás, siguió ayudando desinteresadamente en comedores barriales y también a vecinos que él mismo seleccionaba (de acuerdo a su condición socioeconómica) y a los que les entregaba bolsones de mercadería que compraba con dinero propio sin pedir nada a cambio (y sin siquiera hacer "prensa" de ello).

Por estos días, tras ser intervenido quirúrgicamente en su tobillo derecho, se aprestaba a buscar los resultados que le permitieran clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De hecho, según él mismo comentó, esperaba "su pico (de rendimiento) entre 2020 y 2024, con 26-30 años". Sin embargo, un accidente de moto truncó sus ilusiones deportivas y dejó a nuestro país sin una de esas vidas que son tan necesarias para modificar realidades que duelen.