El femicida de las 113 puñaladas, alojado en UP21 de Campana, está libre

Fabián Tablado cumplió la última parte de su condena en el pabellón evangelista de la Unidad Penal 21. Su condena finalizaba a fines del 2022, pero salió antes gracias al beneficio del 2 x 1. Fue condenado por Homicidio Simple. Hoy la nueva figura de Femicidio tiene condena perpetua. Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en la localidad de Tigre, recuperó su libertad ayer al mediodía tras pasar casi 24 años en prisión. Frente a un gran despliegue de medios informativos nacionales, se retiró en una camioneta azul que lo estaba esperando. Luego de un paso por la Unidad Penal 41, cumplió sus últimos días de condena en el pabellón evangelista de la Unidad 21, ambas ubicadas en el complejo carcelario de Campana, sobre Ruta 6. Las crónicas señalan que a lo largo de los años nunca dejó de recibir cartas de mujeres que querían conocerlo e incluso se casó con una de ellas. Pero en 2013, sumó una nueva condena por amenazar de muerte a su ex esposa con quien tuvo dos hijas mellizas que hoy tienen 11 años. Entonces fue declarado reincidente y sentenciado a una pena única de 26 años y seis meses de prisión que debía terminar de cumplirse a fines de 2022. De acuerdo al legajo que está en el Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Isidro, a cargo del juez Alejandro David, en la primera causa, es decir el homicidio de Aló, se le realizó el cómputo diferenciado que preveía la ya derogada Ley 24.390, más conocida como del "2x1", que estaba vigente al momento de ese hecho y por ello se le contabilizan doble los días que estuvo en prisión preventiva. De no ser por ese beneficio, le esperaban dos años más de condena. 113 PUÑALADAS Cuando fue condenado, Tablado tenía 20 años, mientras que Carolina sólo 16. Poco después de cometer el crimen y antes incluso de hablar con la Justicia, dio varias entrevistas a la televisión. "Ella siempre quiso formar una familia", contó a TN. Él, en cambio, reconoció que al principio no se sentía preparado para eso pero que con el tiempo se fue aferrando cada vez más a su novia. "En el final yo decido tener un hijo. Ella me rechaza, me empuja y me dice: "Pará, ¿qué hacés? ¿Estás loco?" Y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella ahí. Y no sé, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pensé que se me estaba yendo de las manos, ¿no?", recordó sobre ese macabro día. Fue el 27 de mayo de 1996, se desató el trágico desenlace. Luego de mantener relaciones sexuales, el femicida persiguió a Carolina por toda la casa y con cuatro armas blancas la asesinó de 113 puñaladas. Ya con 43 años, Tablado se retiró a pie del complejo carcelario ayer al medio día, portando una mochila y un buzo marrón claro con capucha. Ante la insistencia de los periodistas, sólo declaró: "Siempre me pregunto por qué la maté", y luego de ser guiado por una tía se subió junto a ella a una Ford Ecosport azul eléctrico manejada por un hombre. El padre de Carolina pidió una perimetral para protegerse él y su familia. Tablado fue condenado por Homicidio Simple. Hoy la nueva figura de Femicidio tiene condena perpetua.

“Siempre me pregunto por qué la maté", dijo Tablado a los periodistas cuando dejó el Complejo Penitenciario de Campana.





Una importante cantidad de periodistas de los medios nacionales se hicieron presentes en la puerta de penitenciaría de Campana ayer al mediodía.



