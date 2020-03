La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 El "Miye" duda sobre las causas de muerte de su hija







A un año de la muerte de Juana Boero en Pinamar su padre pone en dudas las causas de su muerte y apunta contra un empresario de Valeria del Mar."Hay algo que a mi me están ocultando" dijo Marcelo a una radio de Villa Gesell. El reconocido comerciante de motos Marcelo "Miye" Boero, quien el 23 de febrero del año pasado sufrió la trágica muerte de su hija "Juanita", explicó ayer a una radio de Villa Gesell sus dudas de lo ocurrido aquella tarde cuando la menor perdió la vida, según versiones oficiales, en un accidente cuando manejaba un cuatriciclo, en las inmediaciones del circuito de Enduro. "Necesito que se investigue en serio la muerte de mi hija" dijo Marcelo Boero, quién expresó además que contrató un perito que constató diferencias con la causa del fallecimiento, cuando a bordo de un cuatriciclo habría embestido un alambre que le cortó el cuello. Según el informe del perito contratado, Juana presentaba un golpe en la nuca que nunca se informo en la autopsia oficial, además Boero dijo que tiene dudas de que su hija haya sido quien conducía el cuatriciclo de alta cilindrada que era propiedad de la familia Audine de Valeria del Mar. El "Miye" dió detalles hasta ahora desconocidos sobre que, ni la familia de José Audine ni el resto de los empresarios de Pinamar que estaban el día de la muerte con su hija, se comunicaron con él luego de la muerte de la adolescente. "Yo tengo videos y fotos de esa tarde. Eran alrededor de 30 personas. Gente de alarmas de Pinamar, un concejal de Pinamar que tiene casa de artefactos eléctricos y otro de una casa de calcomanías que hacen impresiones para autos. Gente bien de Pinamar, que ninguno me llamó para decirme nada", expresó por radio Boero quién no pudo dejar de quebrarse por el dolor que le causa la muerte de Juana, pero también porque que la Justicia no haya avanzado más sobre la denuncia. Otro de los detalles que manifestó "Miye" fue que su hija tuvo un corte muy profundo en la garganta y la atención primaria la hizo la familia Audine , algo que llamo la atención porque en el lugar había todo tipo de seguridad, hasta un helicóptero, pero que nadie intervino. También recordó que el día de la muerte de su hija le pido a Audine en cuatro oportunidades que la cuidara, ya que su hija "no era una nena que estuviera acostumbrada a salir en boliches y no conocía nada fuera de lo normal, era una chica especial" dijo. "Al haberse cortado habría una regadera de sangre y sin embargo el cuatriciclo no tiene ni un rastro de sangre. A mi hija le hicieron una traqueotomía ahí nomás en la playa" aseguró Marcelo Boero a la radio de Villa Gesell, que además declaró que a Juanita "la llevaron en la caja de una camioneta y buscaron una camioneta privada del municipio que hacia de ambulancia, pero era una camioneta negra común" con la cuál ingresó hospital en la caja y que esos datos estarían borroneados en los registros. "Acá hay un responsable que llega en una camioneta 4×4 blanca con ese cuatriciclo viejo y es él es responsable del vehículo. No fue el accidente. Mi nena estaba pasando una tarde de playa con esta familia y los dos hijos de ellos. Después de que mi nena murió volvieron al campamento como si nada hubiera pasado. Hay algo que a mi me están ocultando", manifestó Boero quién, llorando, cerró la nota diciendo "lo único que pido es que la gente se apiade y cuenten lo que pasó", ya que no se conforma con lo que le dijeron en la fiscalía: "Tu nena murió en la arena". Se abre así una gran incógnita de un hecho que conmocionó el verano de 2019 a toda la comunidad campanense cuando se supo la triste noticia del fallecimiento de "Juanita" Boero, una joven y una familia muy querida en toda la comunidad. Cabe destacar que la causa está cerrada por decisión de la fiscal Verónica Zamboni, pero dadas las acusaciones y dudas mostradas por Boero, se estaría buscando la manera de presentar nuevos elementos de prueba que comprobarían que Juana tuvo un golpe en la nuca, además del daño en el cuello; para que se pida la reapertura del caso y una investigación más profunda.



Marcelo "Miye" boero junto a Juana, su hija. pide una investigación "en serio" sobre su trágica muerte el verano pasado en Pinamar. AUDIO:

El "Miye" duda sobre las causas de muerte de su hija

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar