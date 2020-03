La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 Un ciclista fue atropellado anoche







Fue sobre Av. Mitre y Balcarce. Según el conductor del vehículo, el herido no habría respetado el semáforo. El conductor de un Chevrolet Meriva que circulaba por Av. Mitre hacia plaza Eduardo Costa impactó su auto contra un ciclista que cruzaba por Balcarce. Fruto del impacto, el Carlos Gallippi sufrió una herida cortante en la pierna derecha a la altura de tibia, aparentemente una fractura expuesta y perdía bastante sangre cuando llegó el móvil del SAME. Durante la asistencia al herido, la arteria quedó cortada por un móvil del Comando Patrulla Campana para facilitar las tareas de la ambulancia que trasladó al herido hasta el Hospital Municipal. Según manifestó el conductor del vehículo a nuestro cronista, el accidente se produjo porque el ciclista no habría respetado el semáforo y no pudo evitar la colisión.

El ciclista sufrió una herida cortante en la pierna derecha a la altura de tibia.

#Ahora accidente en Mitre y Balcarce, bicicleta y Chevrolet Meriva. El ciclista con quebradura expuesta en un pie fue trasladado por ?? SAME 3 al hospital San José. Dos móviles de Comando?? zonas 1 y 3, Dirección de Tránsito ?? pic.twitter.com/rh1VL5Fmi5 — Daniel Trila (@dantrila) February 29, 2020

