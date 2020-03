La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 Reclamó por el secuestro de su moto eléctrica; qué dice la Ley







Un joven vecino denunció por las redes sociales que el Municipio le secuestró su vehículo por no circular con casco. Tampoco tenía seguro. Desde la Dirección de Tránsito precisaron la normativa vigente. Un vecino manifestó su disconformidad por el secuestro de su moto eléctrica, luego de ser interceptado por agentes de la Dirección de Tránsito municipal por circular sin casco. Pero, ¿qué es lo que determina la ley? "Voy en moto y me paran como siempre los controles de tránsito porque me ven sin el casco. Le digo que es una moto eléctrica, que no lo necesito, porque es una bicicleta, y me respondieron que no podía seguir sin un casco", explicó el joven motociclista en diálogo con LAD. El caso sucedió ayer y se conoció a través de las redes sociales. Según el vecino, los agentes de tránsito le exigían un requisito para circular que la ley no contempla. También dijo que le preguntaron si tenía seguro. "No, porque es una moto eléctrica y no es necesario asegurarla", respondió. LAD se comunicó con el director de Tránsito de la Municipalidad de Campana, Alejandro Barja, quien confirmó el secuestro de la moto por irregularidades y precisó la reglamentación vigente para la circulación de motos y autos eléctricos. El año pasado, el decreto 26/2019 modificó el artículo 16 de la Ley Nacional 24.449 de tránsito, que recategorizó a los distintos vehículos. De esta manera, equiparó a las motocicletas con motor a combustión y eléctrico, estableciendo equivalencias según su potencia. La creación de nuevos subtipos de registros también incluyó a los cuatriciclos. Entonces, una motocicleta de 7 kilowatts de potencia como la secuestrada ayer, pertenece a la clase A 1.2 y es equiparable a una de 150 cc. Por lo tanto, debe cumplir las mismas condiciones. "La Ley 24.449 es de la década del noventa, cuando no existían los vehículos eléctricos ni se veían tantos cuatriciclos. Lógicamente, debía ser aggiornada", explicó Barja, que en 2018 participó de las reuniones que les dieron forma a las nuevas normas para cuatriciclos. El funcionario señaló que no son muchas las motos eléctricas secuestrada. "Entiendo que los vecinos que tienen este tipo de vehículos eléctricos ya están siendo asesorados por los propios vendedores", sostuvo.

