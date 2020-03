La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 El Sindicato Municipal visibilizó el conflicto paritario







Repartió panfletos y organizó reuniones informativas en distintos lugares de trabajo. El Sindicato municipal desplegó distintas acciones de protesta esta semana, en el marco de una paritaria que por ahora no vislumbra acuerdo. El miércoles y el viernes, los municipales estuvieron repartiendo panfletos en distintos puntos de la ciudad -como la plaza Eduardo Costa y la rotonda del Mc Donald`s- y realizaron reuniones informativas en distintos sectores de trabajo. Desde el gremio calificaron de "altamente productiva" esta serie de medidas, que busca presionar al Gobierno municipal para obtener un aumento a tiro de sus pretensiones. "Gracias a los compañeros que acompañan incansablemente la lucha", expresaron desde el Sindicato. "Pero mucho más a nuestras familias que no sólo son nuestro soporte si no que estuvieron y acompañaron hasta lo último", añadieron.



