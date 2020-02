Cada día resulta más notoria la campaña de la oposición, que por supuesto incluye de manera determinante a los medios hegemónicos de comunicación, también conocidos como prensa canalla, para esmerilar el apoyo con que cuenta el gobierno del Frente de Todos. Pero pese a tantos esfuerzos y tal como les pasaba durante la era macrista cuando eran gobierno la realidad va demoliendo una a una sus falsedades que pretenden instalar como posverdades. En su desesperación por disminuir la nefasta e inocultable responsabilidad que les cabe por la descomunal deuda pública que dejaron y que compromete seriamente nuestro presente y fundamentalmente nuestro futuro, han intentado instalar que es una deuda manejable haciendo hincapié en su exorbitante monto y no en su cronograma de vencimientos que es infinitamente peor. Fueron los propios técnicos del FMI los que se encargaron de desmentirlos al manifestar que tal como está planteada hasta el presente y aceptada por el anterior gobierno la deuda es insostenible, esto es que no hay forma de hacer frente a los pagos comprometidos por el mejor equipo de los últimos 50 años que incluyó a Luis "Toto" Caputo, el jugador de la premier league. Hasta ahora no se han animado a tildar al Fondo de ser K. En una de esas se animan en un futuro cercano, son capaces de esas cosas y muchas más. Si hay algo que no les importa en lo más mínimo son las cuestiones éticas. Es evidente que nuestro país debe terminar de una vez por todas con estos ciclos de endeudamiento que tanto sufrimiento acarrean a la gran mayoría de la población y que benefician a tan pocos. Tengamos en cuenta que en el período que va del 2016 al 2019 mientras la deuda en dólares aumentó en 103.808 millones de dólares, salieron de la economía nacional, o sea que se fugaron, 93.667 millones de la misma moneda. Es decir que mientras todos nosotros nos endeudamos por 10 unos poquísimos se llevaron 9. Como cantó Atahualpa Yupanqui "Las penas son de nosotros, la vaquitas son ajenas". Es por esto que sería una medida más que saludable para los argentinos que se realice una exhaustiva investigación para que todos podamos, aunque sea mínimamente, conocer quienes fueron realmente los que nos metieron la mano en el bolsillo y se la llevaron y además quienes fueron sus cómplices que lo hicieron posible. Si bien el FMI ha coincidido con el gobierno en la imposibilidad de que la Argentina pueda pagarles en tiempo y forma y esto significa un cambio en ese organismo multilateral de crédito dominado absolutamente por los Estados Unidos, esta mutación no debe de ninguna manera llevarnos a pensar que haya cambiado de manera significativa. Por lo tanto debemos ser extremadamente cautos en pensar que los riesgos de un default inevitable han desaparecido. Es que pese a lo deseado por algunos gobiernos, el FMI sigue empeñado en que en todos los países del mundo se apliquen políticas neoliberales que garanticen los depreda-dores negocios de las grandes corporaciones a nivel global. Esta es en definitiva su razón de ser. Tengamos siempre presente que el FMI es como el tero, grita en un lugar y pone los huevos en otro. Además parte de la deuda es con fondos de inversión conocidos como los bonistas cuyas posturas son más duras aun que las del Fondo. Como decían nuestros mayores, nunca hay que cantar victoria antes de gloria. No vaya a ser que nos llevemos otra frustración.

No cantar victoria

Por José Abel Perdomo

