Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del sábado, 29/feb/2020. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del sábado, 29/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: El Sindicato Municipal visibilizó el conflicto paritario Opinión:

No cantar victoria

Por José Abel Perdomo Tercera jornada del ciclo de capacitación política organizado por la Juventud Peronista Campana Opinión:

Campana a Través de los Censos

Por Cristóbal Maro Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Opinión:

Campana a Través de los Censos

Por Cristóbal Maro











Cristóbal Maro

El próximo miércoles 28 de octubre se llevará a cabo en todo el territorio nacional el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020. Algunas singularidades de nuestra historia. El recuento metódico de la población es un instrumento de gobierno y de política pública con rango constitucional. En la Argentina, la realización de los censos nacionales está contemplada en el artículo Nro. 45 de la Constitución Nacional. El INDEC es la entidad que tiene asignada la función de realizar los censos. Y en coincidencia con las recomendaciones internacionales, desde 1960, se ha estipulado que los censos de población se realicen en los años terminados en cero. Debido a las crisis económicas en nuestro país esta recomendación no se pudo cumplir en 1990 ni en 2000 postergándose, en ambos casos, su realización al año siguiente. Como es sabido los censos constituyen un importante insumo para la toma de decisiones en el diseño de políticas de Estado. Ellos suministran información precisa sobre la población, sus características demográficas, educativas, habitacionales, ocupacionales y de acceso a bienes y servicios. Esta información contribuye a la implementación y monitoreo de políticas públicas nacionales, provinciales y locales. También el sector privado demanda y utiliza la información censal para adoptar sus decisiones y estrategias económicas. Un poco de historia Desde fines de la década de 1860, la Argentina ha realizado diez censos nacionales de población, en los años 1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010. Como el Partido de Campana fue creado en 1875 fue recién durante el censo nacional de 1895 cuando se registró a su población en forma fehaciente. En el aquel año la población local contabilizada fue un total de 7.733 habitantes. El análisis de los datos de aquel censo nos ha permitido saber, entre otras cosas, que casi la mitad del total de la población Campana era de origen nacional. La otra parte era de origen europeo. Principalmente italianos y españoles. La gran mayoría de los hombres eran trabajadores que se desempeñaban en los más diversos oficios. Predominaban los jornaleros, estibadores portuarios, albañiles y obreros de los talleres ferroviarios. En aquel entonces el trabajo femenino se circunscribía a las tareas hogareñas o a oficios como tejedoras, lavadoras, cocineras y servicio doméstico. Y dado que, en aquel momento, los datos personales de los vecinos censados no eran anónimos, como en la actualidad, aún logramos rastrear en los archivos del Censo de 1895 el origen de muchas de las familias históricas de nuestra ciudad. Ello se debe a que en los archivos históricos nacionales se conservan las cédulas censales realizadas en aquel año. Sin dudas, todo un material que todavía nos ayuda a construir nuestro pasado campanense. Lamentablemente las cédulas censales realizadas durante el censo nacional de 1914 se han perdido. Y con ello otra parte de nuestra historia común. A pesar de ello, si encendemos nuestro monitor sociológico, los datos de dicho censo nos siguen ofreciendo mucha información. Uno de ellos es el impresionante crecimiento poblacional que se produjo entre 1895 y 1914 en Campana. En aquel año la cantidad de habitantes locales se duplicó en relación a la de 1895. Entre esos dos periodos censales la población creció un 100,5 % pasando a ser un total de 15.470 personas. Número que nos habla a las claras del crecimiento socio-económico del Partido de Campana. Sin embargo, todo ese apogeo local cambió cuando se dieron a conocer los resultados del cuarto censo nacional realizado en 1947. Allí nos encontramos que la población local solo era de 17.250 habitantes. Esto quiere decir que durante 33 años el crecimiento demográfico fue sólo de 1.780 habitantes. O sea, un crecimiento aproximado de 54 personas por cada año intercensal. Como bien ya señalaron otros escritores locales estos datos nos hablan a las claras que en ese lapso de años algo grave había sucedido en Campana. La respuesta la encontramos en dos hechos significativos que afectaron profundamente a la economía local y que fueron los importantes factores que contribuyeron a la baja del crecimiento demográfico local. Esos dos factores fueron: el cierre del frigorífico Anglo Sud Americano y el de los talleres ferroviarios. En esos tiempos aquellas empresas eran las dos principales fuentes de trabajo locales. Y el cierre de sus portones fueron, sin dudas, los hechos que significaron un gran retroceso en el crecimiento demográfico y económico de nuestro pueblo. Esos datos censales nos hablan de una triste situación social local que según las versiones orales de antiguos vecinos fue muy dura. Familias enteras que debieron irse de Campana en busca de nuevos horizontes laborales. Un paisaje de casas cerradas y abandonadas. Y, sobre todo, la vida de un pueblo bonaerense próspero que había entrado en decadencia. Pese a todo, esta dura realidad comenzará a cambiar a comienzos de los años 50 del siglo pasado. La radicación de las numerosas empresas industriales entre las que se destacan las metalúrgicas Cometarsa y Dalmine SAFTA (hoy TenarisSiderca) pertenecientes a la Organización Techint (de origen italiano fundada en 1945) significaron un cambio radical en el crecimiento poblacional de Campana. Fue debido a ello que, en el censo de 1960 se registró un importante crecimiento de la población pasando en tan sólo trece años a contar con un total de 30.747 habitantes. Es decir, un 78 % más que en 1947. A partir de aquel censo de 1960 el crecimiento poblacional continuó de manera firme hasta el censo de 1991. A partir de allí los datos censales nos permiten observar una importante tendencia a la baja que merece una explicación sociológica digna de otro artículo de divulgación. Lo cierto es que según el último censo nacional realizado en 2010 la población local fue aproximadamente de 95.000 personas. Y, según todas las proyecciones metodológicas realizadas estamos en condiciones de afirmar que el próximo censo nacional de 2020 nos indicará que la población total del Partido de Campana estará rondando los 105.000 habitantes. Curiosidades del 2010 Según nuestro análisis de los datos del censo 2010 a nivel local hemos podido constatar que sobre los 94.461 de habitantes censados en el Partido de Campana un 50,04 % fue de sexo masculino y un 49,96 % femenino. Esa diferencia de mayor cantidad de hombres se debió a la existencia de una vivienda colectiva en nuestro Partido, Unidad Penal 21 y 41, donde en aquel momento se alojaban cerca de más de 1.500 personas de sexo masculino. La edad promedio de la población fue de 31,7 años de edad. Entre los varones la edad promedio fue de 30,7 años y entre las mujeres de 32,6. Entre esa población el 57 % de la población mayor de 3 años en viviendas particulares utilizaba computadora. Durante el desarrollo del Censo 2010 también se relevó la presencia de 2.671 habitantes nacidos en el extranjero. Esto significó que la población no nativa representó sólo un 3% sobre la población total existente en el Partido de Campana. La principal comunidad extranjera fueron los nacidos en Paraguay con una presencia de 799 habitantes, significando un 30 % sobre el total de los habitantes nacidos en el extranjero. La segunda comunidad son los oriundos de Bolivia con 426 habitantes, representando un 16 % del total los habitantes nacidos en el extranjero. Y en tercer lugar se encuentra la comunidad italiana con 407 habitantes con una representación del 15 % sobre el total los habitantes nacidos en el extranjero. En relación a los servicios que perciben los hogares de Campana los datos censales demostraron que la disponibilidad de desagüe a red pública (cloacas) ha tenido un crecimiento de un 35 % en relación a la disponibilidad existente en 2001. Esto representó la inclusión de 3.682 hogares a la red cloacal en todo el Partido de Campana. La cobertura de agua potable se incrementó un 32 % entre 2001 y 2010. Esto permitió que 5.700 hogares comenzaran a disfrutar de este servicio tan importante para la salud pública. Según demuestran los datos censales el 92% de los hogares de Campana cuenta con agua corriente dentro de su vivienda. El Censo 2010 demostró que el 65 % de los hogares campanenses cuenta con servicio de gas natural. Esto significó que entre 2001 y 2010 la red de gas natural creció en nuestro Partido prácticamente un 30 %. También de los datos del Censo 2010 se desprende que entre 2001 y 2010 la cantidad de viviendas existentes en el Partido de Campana se incrementó en un 16, 4 %, es decir en 4.493 viviendas nuevas. De ese total de viviendas existentes un 18,5 % de ellas se encontraban deshabitadas. En 2001 este porcentaje era de un 20,1%. Por último y para finalizar con este recuento estadístico, estamos ansiosos por saber cuáles son los números fehacientes que arrojará el Censo 2020 sobre el Partido de Campana. Seguramente, gracias a ello constataremos, en realidad, cuanto mejoró el bienestar de nuestra sociedad campanense. En el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020 habrá más de 2.000 personas que trabajaran para conocer, relativamente, la realidad de lo que aconteció en nuestra sociedad campanense durante los últimos años. Cristóbal Maro / Licenciado en Sociología

Opinión:

Campana a Través de los Censos

Por Cristóbal Maro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar