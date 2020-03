Alejandra Dip

La Energía de este día se toma como mitad del día de ayer Mono 10 y la mitad del día de mañana Humano 11, para no desajustar el sincronario de 13 Lunas, a continuación pueden leer como se han acomodado los días al antojo de la humanidad sin tener en cuenta la ley del tiempo. El ajuste del calendario gregoriano En 1582, el papa Gregorio XIII, aconsejado por los astrónomos, decretó por la bula Inter gravísimas que el jueves, 4 de octubre de 1582 sería inmediatamente seguido del viernes 15 de octubre para compensar la diferencia acumulada a lo largo de los siglos entre el calendario juliano y las efemérides astronómicas. Asimismo, el año nuevo se trasladaba del 24 de marzo utilizado tradicionalmente en el calendario juliano, al 1 de enero del calendario gregoriano. Introducción de la discontinuidad Aprobado por el papa Gregorio XIII y adoptado por los estados católicos, el calendario gregoriano fue inmediatamente adoptado en España, Italia, Portugal y Polonia. En Francia, Enrique III decretó el ajuste de los días en diciembre. En Gran Bretaña y los países protestantes solo adaptaron el nuevo calendario en el siglo XVIII, prefiriendo, según el astrónomo Johannes Kepler, "estar en desacuerdo con el Sol a estar en consonancia con el papa". La adopción del calendario en Gran Bretaña y sus colonias en 1752 fue un pretexto para protestas y motines porque muchos pretendían recibir su salario mensual en vez de la correcta proporción de 21 días de trabajo efectivos. Los países de tradición ortodoxa solo lo adoptaron en el inicio del siglo XX. En Rusia, solo después de la Revolución de octubre de 1917, que según el calendario gregoriano ocurrió ya en noviembre. La recién-formada URSS adoptó el calendario gregoriano, en 1918. Rumania y Yugoslavia, que poseían creyentes musulmanes y católicos, en 1919 y Grecia en 1923. Días de diferencia A continuación se indican las omisiones de días debidas al cambio de calendario (necesarias para organizar el nuevo esquema): - Hasta marzo de 1700: 10 días omitidos (como en 1582; porque 1600 fue año bisiesto) - De marzo de 1700 a febrero de 1800: 11 días omitidos (no existió el día 29 de febrero de 1700) - De marzo de 1800 a febrero de 1900: 12 días omitidos (no existió el día 29 de febrero de 1800) - De marzo de 1900 a febrero de 2000: 13 días omitidos (no existió el día 29 de febrero de 1900; 2000 fue sin embargo bisiesto) Los cambios del calendario modificaron solo las fechas y no los días de la semana, por ejemplo el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido por el viernes 15 de octubre.

Calendario Maya - Año Mago 1:

Dia Fuera del Calendario 29/2/2020 (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

