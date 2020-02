P U B L I C



En su doceava temporada, no es necesario tener conocimientos musicales no experiencia previa. Es abierto tanto a socios como no socios mayores de 16 años. El Coro del C.C.C. comienza su 12° temporada de actividad y como todos los años, la agrupación dirigida por el profesor Claudio Volpi, quiere incorporar voces nuevas. Para integrar el coro no es necesario tener conocimientos musicales no experiencia previa. Es abierto tanto a socios como no socios mayores de 16 años. El coro del C.C.C viene desarrollando una intensa actividad tanto dentro como fuera del club, habiéndose presentado durante su trayectoria en diversas localidades bonaerenses y de otras provincias argentinas. Aquellas personas que les guste cantar y que quieran participar deben presentarse en el Salón Cultural del Club (Chiclana 209) los días miércoles de marzo a partir de las 20 horas. Los socios participan con un arancel de $300.- y los no socios con un arancel de $400 mensuales.



El Coro del Club Ciudad de Campana convoca nuevas voces

