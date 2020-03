Raúl berra

Nombre real: Recagno Remo Andrea Domenico Cantor: 15 de marzo 1922 - 16 de agosto 1997 Lugar de nacimiento: Strevi -Piamonte Italia. En la historia de los cantores no hubo un caso similar al suyo. Fue una bisagra entre el cantor de orquesta de los 40 y el solista de los 50, fue un ídolo popular y esto pudo comprobarse hasta el final de su vida ya que su público nunca lo abandonó pese a la decadencia que el tiempo ocasionó en su voz. Los nueve años en la orquesta de Osvaldo Pugliese resultaron consagratorios y cimentaron el éxito que luego continuaría como cantante solista. En ese lapso hipnotiza al público en particular a las mujeres no solo por su voz sino por su estampa seductora. Se dice sin temor a equivocarse que su primera época bastó para permanecer vigente el resto de su vida. No importó que la potencia y frescura de su voz lo abandonaran tempranamente, ya que su estilo entrega y particular dramatismo fueron suficiente para mantenerse como un ídolo. Alberto Morán italiano, nació en Strevi una ciudad cercana a Milán y llegó a la Argentina con casi 4 años el 3 de febrero de 1926, instalándose en Buenos Aires. Comenzó cantando en una formación de barrio para continuar enseguida en la orquesta del bandoneonista Cristóbal Herreros, con quien actúa en el Café El Nacional. El joven cantor llama la atención del maestro Osvaldo Pugliese quien envía a varios de sus músicos para que lo escuchen y den su opinión. Finalmente Pugliese lo lleva a radio El Mundo para realizar una prueba tras lo cual lo contrata no sin antes sugerirle que utilice mas su media voz. Morán, como muchos otros cantores nunca estudió música ni canto, lo que sumado a su estilo vehemente y su vida bohemia hizo que arriesgara su garganta a tal punto que su voz declinaría tempranamente. Con Osvaldo Pugliese grabó 54 temas desde enero de 1945 hasta marzo de 1954 pero el éxito logrado no tuvo su correlato en lo económico y esto hizo que la relación con Pugliese no fuese la mejor. Desde el punto de vista técnico la etapa con Pugliese es la más rescatable tanto por la frescura de su voz juvenil como también por un fraseo delicado que luego abandonaría en su etapa de solista. Las interpretaciones de "La Mentirosa" de "Quiero verte una vez mas" y "Desvelo" (De Flor en flor) son ejemplo de lo dicho. Cuando se retira y forma su orquesta que dirige el pianista Armando Cupo comienza su declinación, pero el éxito sigue siendo desmedido y haya pasando los 70 años cuando no era ni una mala imitación de lo que habría sido, seguía despertando aplausos y vítores. Su repertorio fue amplio y variado, siendo sus temas más solicitados: "San José de Flores" "El abrojito" y "Pasional". Con Armando Cupo grabó 46 veces desde agosto de 1954 a mayo de 1959. Luego volvieron a juntarse entre 1968 y 1970 sumando 24 títulos más. Sus grabaciones suman un total de 152 registros. El tano Morán murió pobre, amargado y sin resignación al paso del tiempo y a los cambios que este ocasiona, envuelto en una profunda depresión, no obstante el cariño de sus consecuentes admiradores que lo aplaudieron hasta el final.

